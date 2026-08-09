Tohji、東京ドーム公演開催を発表、音楽活動最後のライブに

Tohjiが、2026年11月17日（火）に東京ドームで単独公演「Tohji Last Live ”TOKYO MALL”」を開催することを発表した。
2026年をもって音楽活動を終了することを発表しているTohji。8月9日（日）、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催されたアリーナ公演「Volcanic Summer 頂上 Dimension」のステージ上にて東京ドームで単独公演の開催を発表した。発表の瞬間は、会場およびYouTubeでの全編無料生配信を通じて世界中に届けられた。
本公演がTohjiの音楽活動における最後のライブとなる。
独自の感性で日本の音楽シーンを更新し続けてきたアーティスト Tohji。数々の楽曲やMall Boyzとしての活動を通じて、新しい世代のリスナーを熱狂させてきた。メジャーレーベルに所属せずインディペンデントに活動を続けてきたTohjiが、キャリアの最後のステージとして選んだのは東京ドーム。チケットの最速抽選は現在受付を開始している。
＜ライブ情報＞
Tohji Last Live ”TOKYO MALL”
2026年11月17日（火）東京ドーム
開場16:00／開演18:00/終演20:30
【Tシャツ付き】指定席 19,800円（税込）／指定席 14,800円（税込）
企画制作 株式会社CANTEEN
特設サイト https://tohji-tokyomall.com
■ チケット情報
▼最速抽選チケット
受付期間：2026年8月9日（日）21:00（予定） 〜 8月23日（日）23:59
当選確認・入金期間：2026年8月26日（水）18:00 〜 9月6日（日）23:59
①【Tシャツ付き】指定席：19,800円（税込）
②指定席：14,800円（税込）
後日、最速抽選チケットをご購入いただいた方を対象に、アリーナ席へのアップグレード抽選受付を実施いたします。
▼チケット受付（国内）
https://w.pia.jp/s/tohji26sscs/
▼Ticket（海外）
https://pia.jp/v/tohji26en11m/
※未就学児入場不可
※おひとり様につき4枚までお申し込みいただけます。
※Tシャツの発送は、2026年10月下旬頃を予定しております。
※開場・開演時間、出演者の一部が変更になる可能性がございます。上記に伴うチケット代・交通費等の払戻はいたしません。予めご了承ください。
※アリーナ席へのアップグレード抽選受付は、最速抽選でご購入いただいた枚数でのみお申し込みいただけます。一部枚数のみのアップグレードはできません。