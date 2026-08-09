Tohji、東京ドーム公演開催を発表、音楽活動最後のライブに

Tohjiが、2026年11月17日（火）に東京ドームで単独公演「Tohji Last Live ”TOKYO MALL”」を開催することを発表した。

2026年をもって音楽活動を終了することを発表しているTohji。8月9日（日）、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催されたアリーナ公演「Volcanic Summer 頂上 Dimension」のステージ上にて東京ドームで単独公演の開催を発表した。発表の瞬間は、会場およびYouTubeでの全編無料生配信を通じて世界中に届けられた。

本公演がTohjiの音楽活動における最後のライブとなる。

独自の感性で日本の音楽シーンを更新し続けてきたアーティスト Tohji。数々の楽曲やMall Boyzとしての活動を通じて、新しい世代のリスナーを熱狂させてきた。メジャーレーベルに所属せずインディペンデントに活動を続けてきたTohjiが、キャリアの最後のステージとして選んだのは東京ドーム。チケットの最速抽選は現在受付を開始している。

＜ライブ情報＞

Tohji Last Live ”TOKYO MALL”

2026年11月17日（火）東京ドーム

開場16:00／開演18:00/終演20:30

【Tシャツ付き】指定席 19,800円（税込）／指定席 14,800円（税込）

企画制作 株式会社CANTEEN

特設サイト https://tohji-tokyomall.com

■ チケット情報

▼最速抽選チケット

受付期間：2026年8月9日（日）21:00（予定） 〜 8月23日（日）23:59

当選確認・入金期間：2026年8月26日（水）18:00 〜 9月6日（日）23:59

①【Tシャツ付き】指定席：19,800円（税込）

②指定席：14,800円（税込）

後日、最速抽選チケットをご購入いただいた方を対象に、アリーナ席へのアップグレード抽選受付を実施いたします。

▼チケット受付（国内）

https://w.pia.jp/s/tohji26sscs/

▼Ticket（海外）

https://pia.jp/v/tohji26en11m/

※未就学児入場不可

※おひとり様につき4枚までお申し込みいただけます。

※Tシャツの発送は、2026年10月下旬頃を予定しております。

※開場・開演時間、出演者の一部が変更になる可能性がございます。上記に伴うチケット代・交通費等の払戻はいたしません。予めご了承ください。

※アリーナ席へのアップグレード抽選受付は、最速抽選でご購入いただいた枚数でのみお申し込みいただけます。一部枚数のみのアップグレードはできません。