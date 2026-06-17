キスケが運営するエンタメ複合施設「キスケBOX」(愛媛県松山市)では、2026年6月6日(土)より、夏の館内装飾として「金魚ねぷた」と「砥部焼風鈴」の展示を開始した。

今年もキスケBOXの館内に、幻想的なあかりで夏を彩る「金魚ねぷた」と、愛媛らしい涼を感じる「砥部焼風鈴」が登場。赤く灯る金魚ねぷたのやわらかな光と、風に揺れる風鈴の涼やかな音色が、温泉やサウナ、アミューズメントを楽しむ来場者を迎える。

また、2026年6月26日(金)から7月5日(日)までは、半年間の無事に感謝し、残り半年の健康と安全を願う「茅の輪」を展示。さらに、7月4日(土)・5日(日)には、キスケBOXの夏の恒例行事として「キスケ夏越祭2026」の開催も予定されている。館内装飾から季節行事、そして地域のお祭りへ。キスケBOXでは、訪れるだけで夏の気配を感じられる、地域に開かれた季節体験を提供する。

今年もキスケBOXに、夏の涼と灯りがやってくる

キスケBOXでは、毎年夏の季節に合わせて、館内に金魚ねぷたや風鈴を展示。金魚ねぷたは、赤く丸みのある愛らしい姿と、灯りがともった時の幻想的な雰囲気が特徴で、館内通路に並ぶことにより、日常の移動空間が一気に夏らしい風景へと変わる。

砥部焼風鈴は、愛媛県を代表する伝統工芸「砥部焼」の雰囲気を感じられる涼やかな装飾。白磁を思わせる清涼感と、風鈴ならではの音色が重なり、視覚と聴覚の両面から夏の涼を演出する。温泉で汗を流す前後に、サウナでととのった後に、KITや館内で遊んだ帰り道に。ふと足を止め、季節を感じ、写真を撮りたくなるような空間づくりを目指すという。

6月26日(金)からは、無病息災を願う「茅の輪」も展示

2026年6月26日(金)から7月5日(日)までは、キスケBOX館内に「茅の輪」が展示される。茅の輪は、半年間の穢れを祓い、残り半年を健やかに過ごせるよう願う日本の伝統行事「夏越の祓」にちなんだもの。

鬼サウナ神社にて茅の輪祈祷

キスケBOXでは、温泉・サウナ・遊び・食を楽しむ施設としてだけでなく、地域の人々が季節の節目を感じられる場所でありたいとしており、茅の輪展示を通じて、来場者に、健康や安全を願うひとときを提供する。

7月4日・5日は「キスケ夏越祭2026」を開催予定

2026年7月4日(土)・5日(日)の2日間、キスケBOXでは「キスケ夏越祭2026」の開催が予定されている。今年の夏越祭では、屋台や縁日企画をはじめ、子どもから大人まで楽しめる内容を準備。会場は屋内駐車場を予定しており、天候や暑さの影響を受けにくい環境で、安心して夏祭りを楽しむことができる。

また、7月4日(土)には、愛媛プロレスによるリングイベントも開催予定。迫力あるプロレスの試合に加え、小学生を対象としたプロレス教室も予定されており、地域の子どもにも特別な体験を提供する。館内に展示された金魚ねぷたや砥部焼風鈴、茅の輪とあわせて、キスケBOX全体で夏のにぎわいを創出する。

■「キスケ夏越祭2026」開催概要

開催日：2026年7月4日(土)・7月5日(日)

会場：キスケBOX 屋内駐車場1階予定

主な内容：

グルメ屋台

縁日企画

射的

金魚ねぷた展示

茅の輪展示