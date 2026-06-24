人気タイBLシリーズ『KinnPorsche The Series』で共演したジェフ・サターとバーコード・トリンナシットが主演する韓国×タイ合作BLドラマ『宇宙ベーカリー ～Wooju Bakery～』が、7月8日0時からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。ベーカリーのオープン前夜、店に宇宙船が突っ込んでくるというユニークな設定のSFラブストーリーだ。

ベーカリー店主と宇宙人の王子が出会う

同作は、新規開店を控えたベーカリー店主と、地球に不時着した宇宙人のプリンスが巻き起こすSFラブストーリー。人気タイBLシリーズ『KinnPorsche The Series』で共演したバーコード・トリンナシットとジェフ・サターが主演を務める。

ベーカリーの店主・ウジュを演じるのは、『KinnPorsche The Series』のバーコード・トリンナシット。宇宙から来たプリンス・ラオン役を、同作でバーコードと共演したジェフ・サターが演じる。

さらに、ウジュの兄的な存在で警官のウヒョク役を韓国俳優のDION(キム・ドユン)、宇宙人のプリンセス役を韓国俳優のQ(ペク・スンウ)が担当。フィリピンのアイドルグループ・1st.OneのJaysonとAlphaも、英語を話す宇宙人役として登場する。

宇宙船がオープン前夜の店に突っ込む

物語は、ベーカリー店主のウジュが、オープン前夜に眠りについていたところから始まる。突然の大きな衝突音に目を覚ますと、なんと宇宙船が明日オープン予定のベーカリーに突っ込んでいた。

宇宙船の横には、カウンシリオン星から来たという王子・ラオンと操縦士・ハチの姿が。不思議な道具を駆使して地球の言語を操り、宇宙旅行保険を使ってベーカリーの修理費を払うと言うが……。

地球人と宇宙人の未知の恋、そして彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちが、ベーカリーを舞台にコミカルな交流を繰り広げる。全8話で、毎週水曜に4話ずつ配信される。

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