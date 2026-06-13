韓国の人気BLウェブ小説を実写化したドラマ『検事室の提案』が、26日0時からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。世界中で大ヒットした『秘密の間柄』を手がけたヤン・ギョンヒ監督が演出を務め、殺人犯を憎む検事チュ・テソンと、“人殺しの息子”という烙印を押された捜査官イ・チェハが、殺人事件を追う中で堕ちていく、いびつな愛憎物語を描く。

同作は、韓国の人気BLウェブ小説『検事室の提案』を実写化したサスペンスラブストーリー。完璧主義で有能ながらも、殺人犯に対して尋常ではない憎しみを抱く検事チュ・テソンと、“人殺しの息子”という烙印を押されながらも実直に生きてきた捜査官イ・チェハが出会い、殺人事件を追う中で複雑に絡み合っていく関係性を描く。

演出を手がけるのは、世界中で大ヒットした『秘密の間柄』のヤン・ギョンヒ監督。緊迫感あふれる演出と繊細な心理描写で、登場人物たちの心の揺れを丁寧に映し出す。

検事チュ・テソン役を演じるのは、『ランニングメイト』『二十五、二十一』などに出演し、高い演技力で注目を集めるキム・ユンシク。理知的でありながら、内に激しい感情を抱える人物像を体現する。

一方、捜査官イ・チェハ役には、BLANK2Yのメンバーとしてデビュー後、俳優へと活動の場を広げたパク・シウ。どこか妖艶さを漂わせながら、孤独を背負って生きる青年の繊細な内面を演じる。

物語は、“人殺しの息子”と後ろ指をさされ、居場所のないまま生きてきたイ・チェハが、警察を辞めて地方検察庁の罰金徴収課で働くところから始まる。ある日、尊敬する検事チュ・テソンから捜査官として引き抜かれたチェハ。テソンには長年追い続けている殺人事件があり、その真相を追うパートナーとしてチェハを指名したのだった。

しかし、テソンは殺人犯を嫌悪し、殺人犯の子であるチェハにも敵意を向ける。テソンはなぜチェハを求めるのか。2人が真実にたどり着いた時、そこで見つけるものとは――。

殺人事件を追う中で次第に惹かれ合っていく2人の危うい関係性、そしてサスペンスと愛憎が複雑に絡み合う独自の世界観が見どころとなる。

【編集部MEMO】

FODでは、『桃の花が咲きました』『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』『乙の恋愛』『マイ・シークレット・ヴァンパイア』『ビヒョン伝』『テコンドーの呪いを解いて』『マイ・ユース』『推しが現れた!?』『何か間違っている Something’s Not Right』『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter ～灰色の気流～』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS～恋するバックステージ～』『恋の株価は上昇中!? ～STOCK STRUCK～』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマの配信実績がある。

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