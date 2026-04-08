フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『Your Sky』を15日0時から一挙独占見放題配信する。タイで人気急上昇中の俳優集団「DoMunDi」に所属するThomasとKongが主演を務める青春ラブストーリーで、YouTubeで公開されたパイロット版は公開からわずか6日間で再生回数100万回を記録。2026年4月現在では410万回を超え、国内外のBLファンから注目を集めている。

本作は、恋愛未経験で誰からも愛される大学生・ティーラックと、感情を表に出すのが苦手なクールな先輩・ムンファーが織りなす青春ラブコメディー。学長の息子であるオー先輩からしつこく迫られていたティーラックを守るため、ムンファーがとっさに「自分の恋人だ」と名乗ったことから、2人は“偽のカップル”として振る舞うことになる。

感情豊かで天真爛漫なティーラックと、感情表現が不器用なムンファー。正反対の2人が“恋人らしさ”を演じるうちに、少しずつ本当の気持ちを育んでいく姿が、本作の大きな見どころだ。大学生活を舞台に、恋の始まりならではのときめきや繊細な心理描写をコミカルなやりとりとともに爽やかに描き出す。友情や自己成長といった青春ドラマとしての側面も盛り込まれており、BLファンのみならず幅広い層が楽しめる作品に仕上がっているという。

ThomasとKongにとっては、本作が本格的なダブル主演作。初々しさを残した自然体の演技がキャラクターの魅力をより引き立てており、視線や仕草のひとつひとつから伝わる感情の揺れが、物語への没入感を高めていく。

『Your Sky』は、本編全12話に加え「Your Sky of Us」3話を配信。FODで4月15日0時から独占見放題配信される。出演はティートゥット・チュンマニラット(Thomas)、ゴンポップ・ジロモントリ(Kong)、タナプーム・セッタシティクン(AuAu)、ウォラポン・ワーラ(Save)、スパカーン・ジラチョーティクン(Por)、ワンピチット・ニミットパクプーム(TeeTee)、ジラチャット・ブサパワニット(Patji)ら。

【編集部MEMO】

FODでは、『The Next Prince』『PIT BABE 2』『Battle Of The Writers』『1000 Years Old』『Love Sea』『Big Dragon』『PIT BABE』『Two Worlds』『Close Friend3』『Venus in The Sky』『Between Us～縒り合わせる運命～』『Ai Long Nhai』『Coffee Melody』『Close Friend』『Naughty BABE』『2gether-吹替-＜ノーカット完全版＞』『The Rebound』『Absolute Zero -絶対零度-』といったタイのドラマの配信実績がある。

(C)MandeeWork