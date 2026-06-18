サンリオキャラたちの‟肉まんビジュ”に「コロンとしたフォルムがたまらない」「尊いwww」とファン歓喜

かわいいサンリオキャラクターズが、今度はふっくら“肉まん”顔になって登場。白と赤のシンプルカラーの巾着やマスコットなど、大人かわいい雑貨がSNSで話題となっています。

ホカホカの肉まんがテーマ☆
「サンリオキャラクターズ 肉まんシリーズ」が登場するよ!
マスコットやヘアゴムなど、普段使いしやすい雑貨をラインナップ♪
全国のファンシーショップで、6/25(木)〜順次発売♡
ぜひチェックしてね!

(@sanrio_newsより引用)

  • サンリオ「サンリオキャラクターズ 肉まんシリーズ」

    サンリオ「サンリオキャラクターズ 肉まんシリーズ」

こちらが、できたてホカホカの「サンリオキャラクターズ 肉まんシリーズ」です。今回肉まんになったのは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの4人。みんなお顔がふっくら肉まんフォルムになっていて、かわいいですよね。ほっぺをぷにぷにつまみたくなっちゃうビジュアルです。

また、白ベースに赤のアクセントというシンプルな色使いもとってもオシャレ。子どもから大人まで持ち歩ける素敵なデザインとなっています。

ラインナップは、「肉まんマスコット」(1,518円)、「肉まんぬいぐるみ巾着」(1,320円)、「肉まん3連チャーム」(1,430円)、「肉まんアクリルバッジ」(715円)、「肉まんぬいぐるみヘアゴム」(1,210円)、「肉まんペアストラップホルダー」(1,518円)の全6種。

SNSでは、「肉まんだと…!かわいすぎる!」「コロンとしたフォルムがたまらないね」「ヘアゴムが地味に使えるやつで好き」「肉まんきんちゃくはずるいな… 可愛すぎる」「와 존귘ㅋㅋㅋ(わ、尊いwww)」と、発売前から話題に。

発売日は6月25日。気になる方は、お近くのファンシーショップで探してみてくださいね。

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