ガシャポンに6月第4週より、梅雨時にぴったりなめじるしアクセサリーが登場。なんと、サンリオキャラクターズがカエルに変身。雨粒のようなクリア素材がとっても可愛いと話題になっています。

ガシャポン「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」

こちらが、「サンリオキャラクターズ けろけろパーティー めじるしアクセサリー」です。カエル姿のキャラクターズがカラフルで可愛いですよね。しかも、クリア素材なのが梅雨シーズンにぴったり。傘やバッグに付けて歩けば、雨の日のお出かけも楽しくなりそうです!

ラインアップは、「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」の全6種。SNSでは、「か、可愛すぎる」「完全に刺さった。心臓まで刺さった。ホスィ絶対ホスィ」「ポチャッコとシナモロール欲しい」「けろけろパーティかわいい!」と話題に。

しかし一方で、「けろけろけろっぴ」の不在に、「ケロッピおらんのかい」「けろけろパーティーに、けろっぴいないことある!?笑」「けろっぴが居ないなんて 聞いてない(泣」「けろっぴ怒っていいと思う」とツッコミが殺到する事態に。カエル姿のけろっぴにカエルを被せても……、ということなんですかね? 第2弾の登場を期待したいです!

1回300円で、6月の第4週から登場。毎度争奪戦が繰り広げられるサンリオキャラクターズのめじるしアクセサリーですが、安心してください。なんと今回は、初回発売後、複数回の出荷を予定しているのだとか。これは嬉しい! 「もう売り切れた?」と思っても、公式の再販アナウンスをチェックしてみてくださいね。