バンダイ「ガシャポン」より、今週6月第4週に発売するサンリオキャラクターズのアイテムをご紹介します。今週は、「サンリオキャラクターズオールスターズ」の再販、メゾピアノコラボ、日焼け姿のアイテムなどをピックアップしました。

めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1

めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.1」は、2025年4月に発売しためじるしアクセサリーが待望の再販売。価格は300円、全10種。Part.1ではハローキティ、チアリ－チャム、ハンギョドン、ポチャッコ、なおみ(るるる学園)、タキシードサム、みんなのたあ坊、けろけろけろっぴ、マロンクリーム、あひるのペックルがラインナップに揃う。

なお、全国のバンダイナムコオフィシャルショップ（全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA）限定で再入荷予定。

めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2

めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズオールスターズ Part.2」は、価格は300円、全10種。Part.2では、コロコロクリリン、ウサハナ、チャーミィキティ、シナモロール、クロミ、はなまるおばけ、しろうさ（シュガーバニーズ）、くろうさ（シュガーバニーズ）、KIRIMIちゃん.、こぎみゅんがラインナップに揃う。

なお、全国のバンダイナムコオフィシャルショップ（全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ・ガシャポンのデパート・ガシャポンオフィシャルショップ＠ASAKUSA）限定で再入荷予定。

メゾピアノ×ハローキティ カプセルラバーマスコット

メゾピアノ×ハローキティ カプセルラバーマスコット

「メゾピアノ×ハローキティ カプセルラバーマスコット」は、ハローキティ×「mezzo piano」のコラボカプセルラバーマスコット。エンジェルver.とベリーver.のテイストが異なるデザインラインナップが揃う。価格は300円、全8種。

サンリオキャラクターズ キーリングハンガー

サンリオキャラクターズ キーリングハンガー

「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」は、カスタムにぴったりなキーリングハンガーがガシャポンに新登場。キャラクターそのものがデザインされた、貼るだけで可愛いデザイン。マスコットなどをつけて自分好みにアレンジも楽しいアイテム。価格は300円、全8種。

サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション

サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション

「サンリオキャラクターズ アロハスイングコレクション」は、大人気の日焼けver.のスイングコレクション。サングラスやハイビスカスなど各キャラが夏らしいバカンス気分な小物を着けていて、さわやかでかわいいデザイン。価格は300円、全5種。