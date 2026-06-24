「触れずにはいられない話題も……」お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが、20日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)に出演。楽天ゴールデンイーグルスの監督として、三木肇氏に代わり、吉井理人氏が新たに就任したことに言及した。

三木肇前監督は「お会いすると……」

大の楽天ファンであるサンドウィッチマンの2人。伊達は、「触れずにはいられない話題も……」と切り出し、監督交代のニュースに触れた。吉井氏就任について、伊達が「びっくりしたね。昨年までロッテの監督でしたからね」と語ると、富澤は「水面下では動いていたんでしょうけど」と応じた。

伊達は、「三木さんは先月、ちょうどイーグルスの試合をプライベートで見に行ったときにお会いした」と三木氏との交流を明かし、「結構サンドウィッチマンのこと詳しくて」と回顧。伊達が演じるキャラクター「萬みきお」も知っていたそうで、「試合中はずっと眉間にシワを寄せて、気むずかしい顔してるんですけど、お会いすると結構ニコニコしゃべってくださって」と人柄を紹介した。

続けて、「三木さんへのフォローっていうのかな。三木さん今、どうしてるのかなというところは……退団になりましたよね。難しいよね」と複雑な胸の内を吐露。「背番号88番の三木さん、カッコ良かったんですけど。なかなか成績が……っていうところだったんでしょうね。そこら辺はある程度、覚悟を持っての監督就任だったと思うんですけどね」と思いを巡らせた。

そのうえで、伊達が「ここからは吉井監督になって新体制になりますからね」と言うと、富澤も「手腕としては日本代表のコーチもやってますから。良くなっていくのかなって期待してますけど」と前向きな見方を示した。伊達も、「もう本当に期待するしかないですよね」とエールを送っていた。