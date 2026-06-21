元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が18日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【衝撃】ロッテ監督、ホークス&日ハムコーチ。パ・リーグを知り尽くした吉井理人さんが楽天の監督に電撃就任したことについて」に出演。吉井理人氏が楽天の新監督に就任したことについて見解を示した。

五十嵐亮太氏

シーズン途中での新監督就任は「すごくレアなケース」と五十嵐亮太氏が語る

楽天は17日、昨季までロッテで監督を務めた吉井氏が新監督に就任すると発表。このシーズン途中での新監督就任に対し、五十嵐は「すごくレアなケース」と言い、「監督ってその年変わった場合、だいたいチーム内でヘッドコーチがそのまま監督代行みたいな感じで務めることがこれまで多かったような気がする」と指摘。そして、「驚いたといえば驚きましたよね」と漏らした。

また、三木谷浩史オーナーが「中長期的な」契約である旨を説明していたことについて、スタッフから「中長期であれば、次のシーズンからという考え方もあるのでは」と投げかけられると、五十嵐氏は「でも、中長期だからこそ、早くやったほうがいいような感じはする」と考えを述べた。

その理由として、「もちろんリスクもなくはないんですけれども」と前置きしながら、「早い段階に入ってチームのことを理解して、どういった方向にしていくかっていうことを考えると(早くやったほうがいい)」と説明。「たとえば今年のオフに、新たにどう戦力をそろえていくかってときに、吉井さんなりの視点で戦力をどうそろえるかも加わってくるから」とメリットを挙げた。

そのうえで、「それを考えたら、中長期が保証されてるんだったら、今回吉井さんがシーズン途中で入ることは良かったんじゃないかなと思います」と分析し、シーズン途中での監督交代は将来的にはプラスに働くのではないかとの見方を示していた。