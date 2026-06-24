芸能プロダクション・テンカラットとプロデュースカンパニー・ミュージックレイン新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」第2弾発掘企画となる全国オーディションが、きょう24日から募集開始された。

オーディション最終審査には、今泉力哉監督、門脇康平監督がゲスト審査員として参加

「OPALIS」は、田中麗奈、井浦新らが所属する芸能プロダクション・テンカラットと、戸松遥、雨宮天らが所属するプロデュースカンパニー・ミュージックレインがタッグを組んで立ち上げた新人発掘・育成プロジェクト。2社がこれまで培ってきた力を総動員し、俳優と声優そして各活動で必須要素にもなっているアーティスト活動まで含めたハイブリッドな活躍を視野に入れた才能を見出し、新人俳優、新人声優の発掘にとどまらず、育成から才能の開花までを一気通貫でサポートしていく。

第1弾発掘企画として開催された「全国ワークショップ」に次いで行われる今回の「全国オーディション」。WEB書類による1次審査、全国での対面による2次審査を通過したファイナリストは、各種レッスンを受けた後に10月25日に開催される最終審査に進出する。

最終審査には、今泉力哉監督、門脇康平監督がゲスト審査員として参加。実際の現場視点から参加者の俳優・声優として資質を見極める。

また、最終審査合格者は「OPALIS」育成メンバーとして、演技レッスンはもちろんボイストレーニングやダンス、バラエティ、美容やSNSにかかわるレッスンなど、俳優・声優として必要な才能・技術を磨くレッスンをすべて無料で受講可能に。さらに、テンカラット、ミュージックレイン所属者が活躍する撮影・収録・ライブ・イベント現場を見学できるプライズも用意されている。

そして、京都を拠点に全国的に活躍する劇団・ヨーロッパ企画が脚本・演出を担当する自主公演も開催予定となっており、育成期間から実際に舞台に出演していくことで、プロとしての自覚を醸成しながら実践的な学びを重ね、しっかりと基礎を固めながら才能を開花させてヒットを目指すことができる。

第2弾発掘企画「全国オーディション」の募集期間は、6月24日10時から7月24日17時まで、応募資格は満12歳(中学生)以上から25歳(2026年7月24日時点)、性別不問・国籍不問(日本国内在住に限る)で、特定のプロダクション・マネジメント・レコード会社・音楽出版社などとの契約がない方となっている。