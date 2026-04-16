「自分の仕事を好きでいられるような努力を続けることだと思う」――。中島歩が、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」の発表会見で、下積み時代の経験と俳優として成長するために意識してきたことを明かした。

中島歩

中島歩、下積み時代を回顧「全然仕事がなかったときとかは……」

16日、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」の発表記者会見が都内で行われ、俳優の中島と窪塚愛流、声優の戸松遥と雨宮天が登壇した。

「OPALIS」は、田中麗奈らが所属する芸能プロダクションテンカラットと、戸松らが所属するプロデュースカンパニーミュージックレインがタッグを組んで立ち上げた新人発掘・育成プロジェクト。新人俳優、新人声優の発掘にとどまらず、育成から才能の開花までを一気通貫でサポートしていく。

連続テレビ小説『あんぱん』やドラマ『愛の、がっこう』での好演が記憶に新しい中島。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』にも浅井長政役で出演している。

会見で、自身を成長させるために意識してきたことを問われた中島は、「自分の仕事を好きでいられるような努力を続けることだと思う」と回答。「僕は全然仕事がなかったときとかは、とにかく映画や舞台を観に行っていました。観ているとどんどん好きになるし、深く観れるようになっておもしろさが増えていった」と、下積み時代を振り返った。

また、かつては“ワークショップの申し子”という異名で呼ばれていたことが明かされると、「テンカラットで、映画監督を呼んでワークショップをよくやっていたんですが、それに僕はよく参加していた。そこに集まったみんなで映画を作って公開したりしたのは大きな経験でした」と当時を回顧した。

さらに、その場での出会いが仕事につながった経験にも言及。「ワークショップで出会った濱口竜介さんと映画を作って、それでベルリン国際映画祭に行ったという夢のあることもあった」と、俳優としての大きな経験となったでき事を明かした。

自身にとって大きな意味を持つワークショップについては、「同じ俳優を志す仲間や敵にもたくさん出会える……僕にとっては必要不可欠な環境だった」と表現していた。