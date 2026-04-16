「喫煙室の中に机が3つしか…」――。声優の戸松遥が、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」会見で事務所所属当時を振り返り、立ち上げ間もない時代から約20年かけて歩んできた軌跡を語った。

戸松遥

戸松遥「怖いもの知らずな勢いはすごかった」

16日、新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」の発表記者会見が開催され、俳優の中島歩と窪塚愛流、声優の戸松と雨宮天が登壇した。

「OPALIS」は、田中麗奈らが所属する芸能プロダクション・テンカラットと、戸松らが所属するプロデュースカンパニー・ミュージックレインがタッグを組んで立ち上げた新人発掘・育成プロジェクト。新人俳優、新人声優の発掘にとどまらず、育成から才能の開花までを一気通貫でサポートしていく。

オーディションを経てミュージックレインに所属した戸松は、当時を振り返り、「私はミュージックレインの声優のなかでは一番最初の所属で、先輩がいなかった。(オーディションの)チラシにも所属アーティストがなくて、イラストだった」と明かした。

オーディションを受けたきっかけについては、「まだ自分自身でも声優というお仕事は、アニメとかに声をあてるんだろうなくらいな知識しかなかった。ただお芝居にはずっと興味があったので、自分もアニメの世界に入ってみたいという好奇心だった」と説明。声優という仕事への興味と芝居への思いが、挑戦の原点だったことを語った。

また、所属当時は事務所も立ち上げ間もない時期だったといい、「喫煙室の中に机が3つしかない状態のミュージックレインからスタートしている(笑)」と告白。「そこから少しづつ後輩が増えて、オフィスが1フロアにいられるくらいの会社に20年くらいかけてなった」と、事務所とともに歩んできたこれまでを振り返った。

さらに、同プロジェクト参加者へのエールを求められると、「私が声優になったときはまだまだ声優さんは裏方に近かった。今は時代が変わって、声優さんも俳優さんも表現者としての垣根がいい意味でなくなってきていて、今回の企画も生まれていると思う」と分析。

続けて、「(今回の)オーディションにも年齢制限などはあるかもしれないですが、受けよう! というときの若さとか勢いはすごく大事だと思う。自分も10代で声優になったんですけど、あのときの怖いもの知らずな勢いはすごかった(笑)。興味があるのであれば、その勢いを信じて応募してほしいです」と、自身の経験を交えながら呼びかけていた。