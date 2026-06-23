【2026年6月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、暑い日にぴったりな塩ラーメンや、ほどよいピリ辛加減がクセになるバインミーなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年6月の新商品5品まとめ(6月23日〜6月29日)

「やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼」(734円)

価格 : 734円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、静岡県

やみつき感のあるニンニク醤油仕立ての特製タレが食欲をそそる、温玉唐揚げ丼です。

「香る旨みつゆ 冷かけはまぐり塩ラーメン」(583円)

価格 : 583円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

はまぐりをベースとした数種の魚介だしを使用した、上品な旨味を感じられる塩味の冷製スープです。オリーブオイルを使用した特製の香味オイルで香り良く仕立てました。

「スイートチリソースのバインミー」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ローストポーク、ハム、なます、パクチーを挟んだベトナム風サンドイッチです。スイートチリソースの辛味、酸味、甘味が味のアクセントです。

※6月24日以降順次発売

「てりやきチキンとほうれん草のグラタン」(496円)

価格 : 496円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

甘辛いてりやきチキンとほうれん草、コーンを盛り付けた食べ応えのあるグラタンです。

※6月24日以降順次発売

「5品目の天丼」(669円)

価格 : 669円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

海老天、なす天、さつまいも天、ちくわの磯辺揚げ、かき揚げを盛り付けた満足感のある天丼です。

※6月25日以降順次発売

まとめ

ニンニク醤油タレをかけた「やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼」や、5種類の天ぷらをのせた「5品目の天丼」は、食べ応えたっぷりのスタミナメニュー。

魚介だしでさっぱりと仕上げた「香る旨みつゆ 冷かけはまぐり塩ラーメン」は、これからの季節にぴったりの冷たいラーメンです。

そのほか、スイートチリソースがアクセントの「スイートチリソースのバインミー」や、チキン、ほうれん草、コーンがゴロゴロ入った「てりやきチキンとほうれん草のグラタン」など、さまざまな商品が登場しているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用