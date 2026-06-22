6月下旬となり、全国的に梅雨の最盛期を迎えています。長雨に気分が塞ぎがちになる人も多いかもしれません。一方で、この雨は農作物にとっては豊かな実りをもたらしてくれる「命の水」でもあります。たまには、そんな感謝の気持ちで食材を味わってみるのもいいかもしれませんね。

2026年6月の新商品5選まとめ(6月23日〜6月29日)

ファミリーマート2026年6月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。特製だれで味わう甘辛焼肉&ビビンバ炒飯、ダブルパティのスパイシーなタコスバーガー、ラー油の香り豊かな冷しねぎごまだれそば、かぼちゃの冷製ポタージュスープ、麻辣湯味のクリスピーチキンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「特製だれが決め手の甘辛焼肉&ビビンバ炒飯」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ビビンバ風の炒飯に、はるさめや野菜と特製ダレで炒めた甘辛い焼肉をトッピングしたお弁当。温めて溶かした卵黄ソースと一緒にビビンバのように混ぜて味わってください。

「ダブルパティのスパイシータコスバーガー」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

バンズにトマト・パティ2枚・チーズ・特製サルサソースをはさんだボリュームのあるバーガー。特製サルサソースのスパイシーな味わいとトマトの相性が抜群な仕立てです。

「ラー油が香る 冷しねぎごまだれそば」(550円)

価格 : 550円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国

歯切れ良く風味豊かなそばに、ラー油が香るごまダレを組み合わせた冷しそば。具材として、蒸し鶏、白髪ねぎと大根の野菜ミックス、きゅうりをトッピングしています。

「冷たいかぼちゃのポタージュ」(358円)

価格 : 358円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

暑い季節でもサラッと飲める冷たいスープ。かぼちゃの素材の甘さをきかせたスープで、かぼちゃや人参などをトッピングしました。

「クリスピーチキン（麻辣湯味）」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

麻辣湯味のクリスピーチキン。唐辛子、花椒など12種類のスパイスを使用した薬膳感たっぷりの本格的な味わいに、クリスピーな衣としっとりとした胸肉の食感が絶妙にマッチした一品です。

［数量限定］

まとめ

6月23日発売の新商品は、ビビンバ風の炒飯に甘辛い焼肉をトッピングした「特製だれが決め手の甘辛焼肉&ビビンバ炒飯」、特製サルサソースのスパイシーな味わいとトマトの相性が抜群な「ダブルパティのスパイシータコスバーガー」、歯切れ良く風味豊かなそばが味わえる「ラー油が香る 冷しねぎごまだれそば」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、蒸し暑い日にさっぱりと楽しめる「冷たいかぼちゃのポタージュ」や、ホットな味覚で暑さを迎え打つ「クリスピーチキン（麻辣湯味）」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用