6月も終盤となり、日本各地が梅雨の最盛期を迎えています。長雨が続くとどうしても気持ちが塞ぎがちになりますが、たとえば紫陽花鑑賞や自分なりのおうち時間の過ごし方など、この時期ならでは楽しみもあります。かたわらにお気に入りのスイーツがあれば、より気分も上がりそうですね。

2026年6月の新作5品まとめ(6月23日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで6月23日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年6月のスイーツ新商品まとめ

チョコホイップクリームを味わえるミルクレープ、きなこホイップ&黒蜜が楽しいクリームわらび餅、抹茶ホイップ&テリーヌのタルト、“Wメロン”のリッチな味わいのフラッペ、爽快なメロンソーダを楽しめる大容量のしろくまなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ミルクレープロール（チョコ）」(263円)

価格 : 263円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコが楽しめるミルクレープ。ココアパウダー入りのクレープ生地で、チョコホイップクリームをロールケーキ状に巻いています。

「大きなクリームわらび餅（きなこホイップ&黒蜜）」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ラージサイズのクリームわらび餅。きなこホイップと黒蜜ソースをわらび餅で包み、きな粉をまぶしました。

「宇治抹茶のクリームタルト」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

宇治抹茶を使用した抹茶ホイップと抹茶テリーヌのタルトです。

「メロンフラッペ」(380円)

価格 : 380円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

さわやかな味わいの青肉メロン果汁を使用したアイスに、芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロン果肉入りソースを合わせることで、“Wメロン”ならではの贅沢な味わいを実現したフラッペ。アイス部分の青肉メロン果汁は完熟メロンを使用することで、メロンのジューシーな甘みと芳醇な香りを楽しめる一杯に仕上げています。

果汁・果肉比率23％ ※ミルクを注ぐ前の割合

［数量限定］

「丸永製菓 しろくまメロンソーダ」(370円)

価格 : 370円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

爽快なメロンソーダ氷に、みかん・パイン・キウイゼリーソース・練乳・バニラフロートを合わせた大容量のしろくま。最後まで飽きずに楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

6月23日発売の新商品は、ココアパウダー入りのクレープ生地を使用した「ミルクレープロール（チョコ）」、きな粉をまぶしたわらび餅を味わえる「大きなクリームわらび餅（きなこホイップ&黒蜜）」、抹茶のホイップとテリーヌを楽しめる「宇治抹茶のクリームタルト」、“Wメロン”の贅沢な味わいを実現した「メロンフラッペ」、爽快なメロンソーダ氷を合わせた「丸永製菓 しろくまメロンソーダ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。