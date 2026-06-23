ローソンは6月23日より、近畿地区のローソン店舗にて展開する「ええモン関西」シリーズとして、滋賀県産苺「みおしずく」や滋賀県産近江牛などを使用した商品計5品を順次販売している。

6月23日発売

7月1日の「びわ湖の日」を記念し、これまでも、大中すいかや近江鶏などの滋賀県産食材を使用した商品延べ22品を発売してきたローソン。今回は、滋賀県産苺「みおしずく」や滋賀県産近江牛などを使用した計5品をラインアップ。全ての商品パッケージに、「びわ湖の日」のロゴマークを使用している。

まずは6月23日、滋賀県産苺「みおしずく」を使用した「苺のエクレア(滋賀県産苺「みおしずく」のジュレ使用)」(235円)が登場。エクレア生地の中に、「みおしずく」のジュレを使用した甘酸っぱいいちごクリームが入っており、ホワイトコーチングをかけた生地の上にトッピングしたフリーズドライ苺が、食感のアクセントとなっている。

6月30日発売

6月30日には、「近江牛 牛しぐれ煮おにぎり」(289円)など4品が登場。甘辛い醤油ベースのタレで炊き上げたごはんの中に、滋賀県産近江牛と千切りごぼうの“牛しぐれ煮”を入れた「近江牛 牛しぐれ煮おにぎり」(289円)は、近江牛の旨みをより味わうことができるよう、あえて海苔を使用していないという。

続いて、滋賀県産小麦の小麦粉を使用した「てりやきチキンパン(滋賀県醸造しょうゆ)」(181円)。パン生地にダイス状にカットした鶏肉をのせ、滋賀県醸造しょうゆを配合したてりやきソースと、マヨソースをかけ、焼き上げている。

「たっぷりホイップあんぱん(滋賀県産牛乳入りホイップ)」(149円)は、滋賀県産牛乳「毎日近江の牛乳」を使用したまろやかなコクとほのかな甘みが特長のホイップクリ―ムと、優しい味わいのこしあんを楽しむことができるあんぱん。

ローソン「フレンチクルーラー ホイップクリーム 近江の牛乳使用」(205円)

同じく、滋賀県産牛乳「毎日近江の牛乳」を使用した「フレンチクルーラー ホイップクリーム 近江の牛乳使用」(205円)は、コクと甘みのバランスが良いホイップクリームを注入した生地に、チョコレートコーティングしたドーナツとなっている。