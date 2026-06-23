ローソンは6月23日より、5⽇間で販売数100万個を突破した「ゴロチョコ!メロンパン」のシリーズ新商品「ゴロチョコ!デニッシュ!」「ゴロチョコ!スティック」を、全国の「ローソン」にて販売する。

「ゴロチョコ!メロンパン」は、⾷感のある⾓切りチョコをたっぷり使用したメロンパン。発売からわずか5日で販売数100万個を突破した人気商品だ。そんな「ゴロチョコ!」シリーズに新たにに加わったのは、「ゴロチョコ!デニッシュ!」(203円)と「ゴロチョコ!スティック」(192円)の2品。

「ゴロチョコ!デニッシュ!」(203円)は、⾵味豊かなデニッシュ⽣地で、チョコクリームと⾓切りチョコを挟み込み、さらに上部に⾓切チョコをトッピングしてダマンド⽣地をかけて焼き上げたチョコ満載のパン。

「ゴロチョコ!スティック」(192円)は、チョコペーストを何層にも重ねた⽣地で、⾓切チョコを巻き込み、ひねってツイスト状に成型したチョコづくしのパン。表⾯にカステラ⾵の⽣地をかけて、さらに⾓切チョコをトッピングして焼き上げている。

今回2品が加わったことで、「ゴロチョコ!」シリーズは計5種類の展開となる。

※画像はすべてイメージ。