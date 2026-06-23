サンマルクカフェは7月3日～9月4日の期間、映画『ミニオンズ&モンスターズ』とのコラボ商品やコラボグッズ付セットメニュー4品をサンマルクカフェ店舗で展開する。

今回のコラボは、映画『ミニオンズ&モンスターズ』の8月7日の全国ロードショーを記念して実施される。

「プレミアムチョコクロ アップル&カスタード ミニオンズ」(420円/プレミアムBOX・5個入り:1,900円)は、ミニオンズカラーのイエローが特徴のカスタードチョコレートと、りんごの形や食感を残したままシロップで煮た「青森県産りんごプレサーブ」をクロワッサン生地で包み込んだ商品。

生地表面にキャラメルシュガーをかけて香ばしく焼き上げており、普段のチョコクロとは少し違ったサクッとした食感と、アップルパイのような味わいを楽しめる。

「ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー(Mサイズ)」(単品:750円/コラボカップセット:1,500円)は、マンゴー、バナナ、パイナップル、グァバの4種類をブレンドし、トロピカルベースを使用した、フルーティな味わいを楽しめるスムージー。

グラスの下には青りんごゼリーを敷き詰め、ブルーとイエローのコントラストでミニオンズのいたずら心とビジュアルを表現している。

なお、限定コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダムで提供される。

「ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ(Mサイズ)」(単品:690円/コラボカップセット:1,440円)は、スムージーと同様のトロピカルベースを使用し、ナタデココやパッションフルーツの種を加えた、さまざまな食感を楽しめるソーダ。鮮やかなイエローカラーのソーダを使用している。

限定コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダムで提供される。

「ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き」(チャームセット:1,200円)は、ミニオンズの好物である「バナナ」要素を使用したパフェとコラボチャームのセット。

パフェはスポンジケーキやコーンフレーク、ホイップと合わせ、バナナケーキのような味わいに仕上げている。さらに、バナナの形をしたチョコレートやミニサイズの板チョコをトッピングし、ソフトクリームにはビターカラメルソースとカリッとした食感のローストシュガーチップを散りばめている。グラスの下に敷き詰めたマンゴープリンのさわやかな味わいがアクセントに。

なお、パフェ単品での販売はなく、コラボチャームは全5種からランダムで提供される。

「ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き」(チャームセット:1,200円)

コラボレーションデザインBOXを使用した「プレミアムBOX(プレミアムチョコクロ アップル&カスタード ミニオンズ5個)＋コラボカップ コンプリートセット」(セット価格:4,900円)や「プレミアムBOX(プレミアムチョコクロ アップル&カスタード ミニオンズ5個)＋コラボチャーム コンプリートセット」(3,650円)も販売する。

さらに、サンマルクカフェ公式Xでは、映画『ミニオンズ&モンスターズ』の「ムビチケ」(第1弾:6月26日～7月2日)や同店のeGift(第2弾:7月3日～7日)、コラボグッズ(第3弾:8月7日～13日)が即時抽選で当たる参加型のキャンペーンを第3弾まで順次展開する。

また、店舗ではご来店ごとにオリジナル待ち受け画像やチョコクロがもらえるQRスタンプラリー(7月3日～9月4日)を開催するほか、ららぽーと豊洲店やユニバーサル・シティウォーク店などの旗艦店を中心に店全体がミニオンズの世界観に染まる特別ラッピング装飾を実施する。

店舗ラッピング装飾 イメージ (C)UCS LLC

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