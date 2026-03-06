三井住友カードは3月2日、「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン」を開始した。

スマホのVisaのタッチ決済とは、Visaブランドのクレジットカードを登録したスマホをお店の端末にかざすだけで支払いが完了する決済方法。サインや暗証番号が不要で、スピーディーかつ安心して利用できる。

今回のキャンペーンでは、全国の対象飲食店舗で同決済を利用すると最大30%のキャッシュバックが受けられる。

期間は3月2日～4月30日。対象店舗は、家族亭・得得・とくとく・かっぱ寿司・餃子の王将・サンマルクカフェ・自家製麺 杵屋・ドトールコーヒーショップ・エクセルシオール カフェ・カフェ レクセル・熱烈中華食堂 日高屋・マイカリー食堂・松のや・松屋。一部対象外の店舗があるため、利用前にキャンペーンページで確認を。

ビザ・ワールドワイド提供特典

Visaのキャンペーン専用登録ページに対象カード番号を登録の上、キャンペーン期間中に対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、キャンペーン期間中の合計利用金額(税込)の15%をキャッシュバックする。1つの対象カードに対して期間中上限は1,000円。三井住友カード発行のVisaのタッチ決済が利用可能な個人向けクレジットカード・デビットカード・プリペイドカードが対象。

三井住友カード提供特典

三井住友カードのキャンペーンページにて、対象カードでエントリーの上、キャンペーン期間中に対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済を利用すると、キャンペーン期間中の合計利用金額(税込)の15%をキャッシュバックする。上限は、保有するすべての対象カードの合計利用金額に対して500円。三井住友カード発行のVisaのタッチ決済が利用可能な個人向けクレジットカードが対象となる。