ユニクロは、『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』の公開を記念して、映画をモチーフにした特別なユニクロUTコレクションを7月17日、7月24日に発売する。

『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』UTコレクションは、7月17日発売がWOMENTシャツ4柄(1,990円)、KIDSTシャツ4柄(990円)、販売店舗は全国のユニクロ店舗およびオンラインストア。7月24日発売がWOMENスウェットシャツ3柄(3,990円)、KIDSスウェットシャツ3柄(1,990円)、販売店舗はWOMENSが全国のUTフルラインナップ店舗、およびオンラインストア、KIDSが全国のユニクロ店舗、およびオンラインストア。

ガーデンピックプレゼントやちいかわ柄ギフトカードも

また、発売を記念してオリジナルガーデンピックをプレゼント。UNIQLO FLOWER取扱店舗及びオンラインストアにて対象商品(観葉植物)を購入したかたにプレゼントする。無くなり次第終了。

7月17日からは、ちいかわ柄のギフトカードも発売開始。全国のユニクロ店舗で購入できるプリペイド式の「ギフトカード」と、オンラインストアで購入しメールやSNS等で気軽に贈ることができる「eGift Card」の2つのタイプを用意。有効期限は、ギフトカードは発行日から3年（1年365日）、eGift Cardは1年（1年365日）。

7月17日発売

WOMENTシャツ(4柄)

KIDSTシャツ(4柄)

7月24日発売

WOMENスウェットシャツ(3柄)

KIDSスウェットシャツ(3柄)

(C)nagano