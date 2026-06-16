7月24日より全国公開する『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズが、7月10日より順次販売されます。映画に登場するキャラクターや衣装をまとったマスコット、映画デザインのキャラクターをモチーフにしたグッズが多数登場する中で、「人の心がない」ととあるアイテムが話題になっています。

話題のアイテムは「人魚のうろこ～永遠のお守り～」(770円)。クリア素材の美しい「うろこ」をモチーフにしたお守りですが、映画のベースとなる2023年3～11月にXに投稿されていた"セイレーン編"のストーリーを知っているファンからは「業が深い」「わかる人だけわかるグッズだ…」「逆に欲しいまである」とざわつくコメントが寄せられています。

なおこの「うろこ」が出てくるのは2023年6月16日にXに投稿された漫画。「集落の途中までウロコが落ちてたの」とウロコを見せる人魚ですが、「ほんとは人魚3匹だったの」と巨大なセイレーンが話すように、このウロコは消えた人魚のものらしく……。「食べられちゃったの、だから食べてるの」という不穏なセイレーンの発言も気になる、ストーリーの重要なキーとなるアイテムです。

グレイ・パーカー・サービスが発売する『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズは、7月10日より、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ他にて、順次発売します。映画を観る前に、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。