東京ドームは、シアターGロッソで開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(テレビ朝日系)のヒーローショーシリーズ第4弾｢これが最後の戦いだ! ファイナルナンバーワンバトル! レディ、ゴー!｣を、1月31日よりスタートする。

シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、ついに熊手真白(演：木村魁希)がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル(演：三本木大輔)も参戦する。

シリーズ第4弾「素顔の戦士特別公演」概要

公園名：ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー シリーズ第4弾「これが最後の戦いだ! ファイナルナンバーワンバトル! レディ、ゴー!」

期間：2026年1月31日～3月22日の土・日・祝

公演時間：約30分間

場所：東京ドームシティ シアターGロッソ

公演料金 エキサイティングシート(入場特典付き):おとな(中学生以上)5,700円／こども(3歳～小学生)4,500円 プレミアム席(入場特典付き):おとな(中学生以上)5,400円／こども(3歳～小学生)4,300円 一般席:おとな(中学生以上)3,400円／こども(3歳～小学生)2,300円



※お得な「親子セット券」や、暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売 ※公演開始時間は日によって異なるため、詳細は公式HPを確認のこと ※握手会・撮影会：本公演は、素顔の戦士特別公演のため実施は行わない

チケットは「e＋」にて販売。抽選販売(エキサイティングシート・プレミアム席のみ)は、1月5日18:00～1月12日23:59、一般販売1月19日19:00～。

あらすじ

異常事態発生!? 厄災がシアターGロッソを包み込み、この世の平和に危機が訪れる!

吠たちゴジュウジャーが駆けつけるが、ファイヤキャンドルも現れて事態はどんどんおかしな事に!?

一体なにが起きているのか!?全スーパー戦隊の誇りにかけて、“ナンバーワン戦隊”達は立ちはだかる敵に挑んでいく!

スペシャルコメント到着!

遠野吠(とおの ほえる)／ゴジュウウルフ

アォーーーン!!

お前ら、第4弾も見逃すんじゃねぇぞ!

敵が誰だろうと、関係ねぇ。お前ら全員俺の、獲物だ!!!

百夜陸王(びゃくや りくお)／ゴジュウレオン

やぁ!皆のアイドル!百夜陸王だよ!

Gロッソ第4弾ステージには、ゴッドネスなあの人とか、アツいあの人とかも登場するらしい、、!?

僕からのファンサを生で味わうチャンスもあるかも!!

ぜひ僕達と一緒に、楽しい時間をすごそうね!!最高のステージで待ってるよ〜!

暴神竜儀(ばくがみ りゅうぎ)／ゴジュウティラノ

これがシアターGロッソのゴジュウジャー最後の戦いです!ぜひ我々の勇姿を劇場でご覧ください!

皆様と一緒にいやさかできる日を楽しみにしてます!劇場でお待ちしてます!

猛原禽次郎(たけはら きんじろう)／ゴジュウイーグル

泣く子も黙るパーリーピーポー、禽ちゃんだよ!

突如現れた強敵がヤバそうな感じっこ…!

Gロッソでチャラらっといこうよ!!

熊手真白(くまで ましろ)／ゴジュウポーラー

待たせたな。皆の衆!

シアターGロッソ第4弾からは、このゴッドネス熊手が登場するぜ。

楽しむ準備はできているか?

俺様の大活躍を、魂に焼き付ける準備はできているか?

たくさんの応援。待ってるぜ。

さぁ…世直しの時間だ!!

ファイヤキャンドル

きゃーきゃっきゃッ!!!

シアターGロッソ!!ゴジュウウルフと決着をつけるのに持って来いの場所だぜ!!

お前らに!とびっきりアッチッチーな戦いを教えてやる!!絶対に見逃すんじゃねぇぞッ!!!

(C)テレビ朝日・東映AG・東映