AOKIは、猛暑のビジネスシーンを快適に過ごすための「スーパーエアクール」シリーズから、特殊素材を採用した新作セットアップとパジャマスーツを全国の店舗および公式オンラインショップで発売した。

スーパーエアクールトリクシオン セットアップ

新登場の「スーパーエアクールトリクシオン セットアップ」は、ポリエステルで天然素材の風合いを表現した帝人フロンティアの特殊素材「TRIXION(トリクシオン)」を採用している。

ウールのようなふっくらとした上質感や品格のある見た目と、シワになりにくい反発性、快適なストレッチ性を兼ね備えている。通気量100ccを超える高い通気性を実現しており、衣服内にこもりやすい熱や湿気を逃す高機能な仕上がりとした。マシンウォッシャブル仕様のため、夏場でも清潔を保てる。テーラードジャケットは2万1,890円、スラックスは8,789円。

累計販売90万着を突破した人気シリーズの夏の新作「スーパーエアクールパジャマスーツ」も販売する。スーパーエアクールシリーズの中でも最大級の通気量200ccを超える超高通気素材を採用。ジャージー素材を使用し、ウエストをシャーリング仕様にすることで締め付け感を軽減しており、長時間のデスクワークでもリラックスして着用できる。シワになりにくいため出張や移動時の持ち運びにも最適とのこと。

スーパーエアクールパジャマスーツシリーズ

ラインナップには、ジャガードニット生地による立体感と高級感が特徴のスタンダードモデル(ジャケット1万989円、パンツ7,689円)のほか、内ポケットを4つ備えパンツにクリース加工を施したビジネスに最適なプレミアムモデル(ジャケット1万5,290円、パンツ8,789円)を用意した。