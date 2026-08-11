住まい選びでは、立地や間取り、家賃だけでなく、建物内の設備も気になるポイント。なかでも、わざわざ外へ出かけなくても利用できるジムなどの共用施設は、日々の暮らしを便利にしてくれそうだと感じる人も多いはず。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、ジム目当てでタワマンに引っ越した主人公のエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「ジム目当てで引っ越した主人公、2年後どうなった?」

  • 「タワマン暮らし　第56回」より

    「タワマン暮らし　第56回」より

共用部にジムがあることに魅力を感じ、タワーマンションへ引っ越した主人公。身近にトレーニングできる環境があれば、運動も続けやすそうです。

では、そんなタワマン暮らしを2年間続けた主人公は、いったいどうなっていたのでしょうか?

① 自宅の居心地がよすぎてジムに行かなくなった
② 鍛えすぎて物足りなくなり、引っ越した
③ 筋トレにハマり、自宅がジム状態になった

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※答えはこの記事の最後にあります。

「便利な設備」が暮らしを変えることも

住み始める前は「これがあったら便利そう」程度に思っていた設備も、実際に使い続けてみると、思いがけないライフスタイルの変化につながることがあります。今回の主人公も、通いやすさを重視してジム付きのタワマンに引っ越した結果、筋トレの沼にハマったようです。

▶なお、今回の答えは② 鍛えすぎて物足りなくなり、引っ越した でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!

青木ぼんろ

青木ぼんろ

会社員。日々のことを漫画に描いたりしています。おそらく誰の人生にも、何の影響も及ぼさない漫画ですが良かったら。 【twitter:@aobonro】 https://twitter.com/aobonro

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