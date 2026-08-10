お盆の時期に入り、久しぶりに地元に帰省をする人もいるはず。帰省先では、普段何気なく利用している交通機関や街の環境とのギャップを改めて実感することも。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎への帰省に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「東京との違いを最初に感じたのは?」

東京から田舎へ帰省した主人公。駅に到着し、このあと電車で実家へ向かう予定でした。 しかし、駅で東京との"ある違い"を改めて実感した様子。

さて、男性が最初に実感したギャップは何だったのでしょうか?

① 最寄り駅までの電車が1時間に1本だった

② 思っていたより肌寒かった

③ ICカードが使えなかった

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✅東京の基準で帰省すると......続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

帰省すると「いつもの感覚」との違いを実感することも

住み慣れた街では当たり前だったことも、場所が変わると勝手が違うものです。特に気候は地域によって異なるため、久しぶりに帰省すると「そういえばこうだった」と思い出す人も多いのではないでしょうか。

普段の生活では意識しない地域ごとの違いも、帰省した瞬間に実感すると印象に残るものです。そんな"都会と田舎のギャップ"も、帰省シーズンならではのあるあると言えるかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 思っていたより肌寒かった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!