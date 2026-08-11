「町内会費って、みんないくら払っているの?」と気になったことはないだろうか。引っ越しなどをきっかけに支払うことも多い「町内会費」。毎月数百円程度というイメージがある一方で、「思ったより高い」「地域によって差が大きい」と感じたことがある人も少なくないのではないだろうか。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年7月24日に実施した、町内会費に関するアンケートの結果から実際の支払い額や、町内会費の実態を紹介する。

300人に聞いた町内会費事情

7割が「現在も町内会費を払っている」と回答

「現在、お住まいの地域の町内会費を払っていますか?」と尋ねたところ、「はい」と回答した人が73.4%、「いいえ」と回答した人が26.6%と、現在も町内会費を払っている人のほうが多いことが分かった。

約8割が「町内会費の支払い経験がある」と回答

また、「これまでに町内会費を支払ったことはありますか?」と問うと、「はい」と回答した人が78.9%、「いいえ」と回答した人が21.1%となり、町内会費は現在もスタンダードだということが分かった。

では、具体的にいくらくらい払っていて、それについてどう思っているのだろうか。

約7割が「町内会費を払って『高い』と感じたことがある」と回答

町内会費を払った経験がある人に「町内会費を払って『高い』と思ったことはありますか?」と尋ねたところ、「よくある」(39.5%)と回答した人と「たまにある」(29.2%)と回答した人を合わせて、68.7%が「ある」と回答した。

よくある......39.5%

たまにある......29.2%

あまりない......22.2%

一度もない......9.1%

直近の町内会費の支払い金額は「月500～999円程度」が最多

また、直近で支払った町内会費の金額を聞くと、「月500～999円程度(年6,000～11,999円程度)」(25.1%)が最も多く、次いで「月300～499円程度(年3,600～5,999円程度)」(24.3%)、「月1,000円以上(年12,000円以上)」(17.3%)という結果に。

月100円未満(年1,200円未満)......7.4%

月100～299円程度(年1,200～3,599円程度)......15.2%

月300～499円程度(年3,600～5,999円程度)......24.3%

月500～999円程度(年6,000～11,999円程度)......25.1%

月1,000円以上(年12,000円以上)......17.3%

わからない・覚えていない......10.7%

今回の調査では、約8割が町内会費を支払った経験があり、現在も約7割が支払いを続けているなど、町内会費は今なお多くの地域で根付いていることが分かった。一方で、支払った経験がある人の約7割は「高い」と感じたことがあると回答しており、金額に対しては少なからず負担を感じている人が多い実態もうかがえた。

町内会費に関するアンケート

調査時期: 2026年7月24日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート