AOKIは5月12日、疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス ルームウェアオールシーズン」からディズニーモデルの販売を開始した。ラインアップはミッキーマウス、ミニーマウス、ベイマックスの3タイプで、全国の店舗およびオンラインショップで購入できる。

ディズニーデザイン ミッキーマウスデザイン(黒)

同商品は、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア。遠赤外線効果で血行を促進し、疲労回復やコリの軽減が期待できる。ディズニーモデルは、各デザインの可愛らしさに加え、5分袖と7分丈パンツのゆったりシルエットや消臭テープの付加、パンツのポケットなど機能面も充実している。

ミッキーマウスデザインは、ブラックに映える鮮やかなアートが特徴。1928年のデビューを記したレトロなレタリングと、アクティブなポージングを組み合わせた。ミニーモデルと合わせてペアギフトとしてもおすすめとのこと。

ミニーマウスデザインは、爽やかなラベンダーカラーに、手描き風の繊細なタッチでミニーを描いた。立体的なロゴやクラシカルなフォントが洗練された可愛らしさを演出しており、パンツにはミッキーマウスデザインと同様に、ワンポイントロゴをプリントしている。

ディズニーデザイン ミニーマウスデザイン(ラベンダー)

ベイマックスデザインは、落ち着いたベージュを基調に、ベイマックスが挨拶する姿やバッテリー残量の変化を描いた遊び心ある1着。限定店舗とオンラインで販売する。

サイズはSS～3Lまで展開。価格は上下セットで1万4,190円。

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