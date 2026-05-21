AOKIは、過酷な夏のビジネスシーンを快適に過ごすための新シリーズ「スーパーエアクールシリーズ」を、全国の店舗および公式オンラインショップで発売した。

LES MUESスーパーエアクールスーツ(2パンツスーツ)

同シリーズは、1平方センチメートルあたり毎秒100cc以上の空気が通過する高い通気性を持つアイテムで構成されている。従来の60cc以上から進化した通気性に加え、高いストレッチ性を備えることで、動きやすさとビジネスウェア専門店ならではの仕立ての良さを両立した。

「LES MUESスーパーエアクールスーツ(2パンツスーツ)」(7万290円～)には、産学協同開発素材である高通気・接触冷感素材「Air Tech Spun」を採用している。膝裏地やポケットにメッシュ素材を用いることで、夏特有の生地が脚に張り付く不快感を軽減する。立体感のあるラペルできちんと感を演出しながらも、背中や肩の副資材を極力省くことで軽い着心地を実現した。カラーは黒・紺・グレー・チャコールグレー。

メッシュの膝裏

「JUNKO SHIMADA エアクールスーツ(2ピーススーツ)」(8万7,890円)は、「Air Tech Spun」の機能はそのままに、放射熱による温度上昇を抑える新素材「Air Tech Spun HEAT BLOCK」を採用したモデル。従来の夏用スーツに比べて30分後の衣服内温度が6.6℃低くなる高い遮熱効果を発揮し、自宅で洗えるウォッシャブル機能も兼ね備えている。カラーは紺・グレー。

JUNKO SHIMADA エアクールスーツ(2ピーススーツ)

「スーパーエアクールスラックス」(1万989円)も、「Air Tech Spun」を採用。膝裏地・ポケットはメッシュ仕様で快適性を高めているほか、ウエストの両脇がゴム仕様で左右に約2.5cmずつ伸縮するため、ラクな腰回りと高い機能性で夏のワークスタイルをサポートする。スタイルは、ノータック、ワンタックを展開する。