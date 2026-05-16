AOKIが展開するORIHICAは、酷暑対策として「Air Tech Spun HEAT BLOCK(ヒートブロック)」を使用したスーツを全国のORIHICA店舗とオンラインショップで発売した。

「Air Tech Spun HEAT BLOCK(ヒートブロック)」を使用のスーツ

同社では2023年から、通気性に優れ、さらっとした手触りと触るとひんやりした接触冷感性も持ち合わせている素材「Air Tech Spun」を使用したスーツを販売している。今回発売した商品には、「Air Tech Spun」の高い通気性に加え、日差しなどの光による生地の「温度上昇抑制機能」を搭載した「Air Tech Spun HEAT BLOCK」を用いた。

肌に触れやすい外側のみ裏地を残した「ハーフ袖裏仕様」や抗菌・消臭脇パッドの採用により、スーツの品格を保ちつつ蒸れや臭いも軽減する。吸汗速乾やストレッチ性、自宅で洗えるウォッシャブル機能など、酷暑を快適に乗り切る多様な機能性も備えている。

「Air Tech Spun HEAT BLOCKスーツ ツーピース」のカラーは、紺・ブルー・ライトグレー・黒。価格は4万3,890円。「Air Tech Spun HEAT BLOCKスーツ ツーパンツ」のカラーは紺・ブルー。価格は5万4,890円。