AOKIは、過酷さを増す夏のビジネスシーンに向け、通気量100cc(※)以上の高通気アイテムで構成する「スーパーエアクールシリーズ」の展開を開始した。

同シリーズはスーツやジャケットをはじめ、ビジネスウェアの中心となるトップスまで幅広くラインアップしている。

「クイックリードライシャツ(夏長袖／半袖)」(6,589円)は、特殊な糸を織り込むことで、気になる汗ジミが目立ちにくい「濡れ色抑制」機能を搭載した。ニット素材ならではのスーパーストレッチ性とノンアイロン仕様に加え、AOKI独自の「1枚ヨーク仕立て」によって衣服内の熱を逃がし、通常のワイシャツ以上の涼しさを実現している。

クイックリードライシャツ

「ノンアイロンスーパーストレッチシャツ(夏長袖／半袖)」(5,489円)は、高い形態安定性とストレッチ性を備えたニット(トリコット)素材を使用している。吸汗速乾などの夏に嬉しい機能を豊富に備え、こちらも「1枚ヨーク仕立て」を採用。色・柄・襟型のバリエーションも豊富に取りそろえた。

ノンアイロンスーパーストレッチシャツ

「ストレッチジャージーシャツ」(5,389円)は、高通気・吸汗速乾・ストレッチ性に優れたコットンブレンド生地を採用したシャツ。シワになりにくくお手入れも簡単なのが特徴で、ノーネクタイでも美しい襟立ちをキープする。ボトムイン・アウトどちらにも対応する着丈に仕上げることで、ビジネスのきちんと感とリラックス感を両立している。

ストレッチジャージーシャツ

「スーパーエアクールビズポロ」(4,389円～)は、商材数を前年比1.5倍に拡大し、豊富な色柄で展開する。今季は型紙を見直して腕の可動域を広げ、身幅にもゆとりを持たせた。前年よりも襟腰を低くし、芯地を柔らかくすることで快適な着心地を追求している。「1枚ヨーク仕立て」や吸汗速乾などの高機能に加え、6,589円のアイテムには汗ジミを軽減する「クイックリードライ」機能も備えた。

スーパーエアクールビズポロ

新登場の「ストレッチジャージーTシャツ」(4,389円)は、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍する1着。高い通気性と吸汗速乾性、ストレッチ性を兼ね備えている。形態安定加工が施されているため洗濯後のお手入れがスムーズで、ややゆとりのあるきれいめなシルエットがほどよいリラックス感を演出する。

ストレッチジャージーTシャツ

※通気量100ccとは、1㎠の面積を1秒で100ccの空気が通過すること