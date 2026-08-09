お盆が近づくと、実家へ帰省して家族と過ごすという人も多いのではないでしょうか。久しぶりに地元へ帰ると、普段とは違う時間を過ごしたり、実家ならではの出来事に遭遇したりすることもあるはず。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎への帰省に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「実家で繰り返していたことは?」

長期休暇を利用して実家へ帰省した主人公。久しぶりの実家で過ごす中で、気付いたら自分が"あること"を繰り返していたことに気づきます。

さて、それは何だったのでしょうか?

① 昔の写真を見漁ること

② 将来を心配する親の話

③ 食べることと寝ること

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✅実家に帰ると、ついこうなる!? 続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

実家の味と居心地の良さ

帰省すると、仕事や家事から少し離れ、普段とは違う生活リズムになることも珍しくありません。実家ならではの安心感から、気づいたら「食って寝て」の繰り返しでお盆休みが終わってしまう、という経験もあるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは③ 食べることと寝ること でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!