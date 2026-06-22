JR東海は、熊野大花火大会(8月17日開催)に合わせ、HC85系の臨時特急列車「熊野大花火号」を8月17・18日に名古屋～熊野市間で運転すると発表した。8月17日の往路は日中時間帯、復路は深夜の時間帯に設定。名古屋駅へ深夜3時台に到着する列車もあるという。

開催当日の8月17日、往路は名古屋駅10時53分発・熊野市駅14時32分着の「熊野大花火1号」、名古屋駅13時40分発・熊野市駅17時28分着の「熊野大花火3号」、名古屋駅14時39分発・熊野市駅18時50分着の「熊野大花火5号」の3本を設定。復路は熊野市駅21時10分発・名古屋駅0時57分着の「熊野大花火2号」、熊野市駅22時1分発・名古屋駅1時41分着の「熊野大花火4号」、熊野市駅23時9分発・名古屋駅2時47分着の「熊野大花火6号」、熊野市駅23時50分発・名古屋駅3時33分着の「熊野大花火8号」の4本を設定した。往路・復路ともに名古屋～熊野市間で途中の桑名駅、四日市駅、津駅、松阪駅、多気駅に停車する。

復路は開催翌日の8月18日にも、熊野市駅10時57分発・名古屋駅14時40分着の「熊野大花火20号」を設定。途中停車駅は尾鷲駅、紀伊長島駅、三瀬谷駅、多気駅、松阪駅、津駅、四日市駅、桑名駅となる。

各列車とも全車指定席で運転。8月17日運転の列車は7月17日、8月18日運転の「熊野大花火20号」は7月18日の各日10時から、きっぷうりばと指定席券売機、ウェブ予約で販売開始する。花火大会が延期された場合は各列車とも運休となり、全国のJR線のおもな駅にて手数料なしで払い戻す。予備日開催となった場合の運転計画は決まり次第、別途発表される。