千葉県成田市「好きな駅」ランキング

千葉県成田市は県の北部に位置する。市の南部に成田国際空港が存在するほか、市の中心部に年間約1,000万人が訪れるという成田山新勝寺があり、光明堂や釈迦堂をはじめとした国の重要文化財が並ぶ。今回はマイナビニュース会員約600人を対象に、千葉県成田市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

成田市は北側で利根川を挟んで茨城県に隣接し、千葉県内では神崎町、香取市、多古町、芝山町、富里市、酒々井町、印西市、栄町と接している。成田国際空港による国際性と、成田山新勝寺による歴史的な一面が同居し、歴史ある商店街や現代的な大型ショッピングモールも存在。住宅地や緑豊かな自然もあり、住みやすい環境が整っている。

都心方面のアクセスも比較的良好で、JR東日本の成田線、京成電鉄の京成本線・成田空港線を利用できる。「日本一短い鉄道」として知られる芝山鉄道も加えると、3社4路線が通り、全路線合わせて10の駅がある。

5位 : 成田湯川駅 (2.8%)

成田湯川駅は京成電鉄の駅。成田スカイアクセス(成田空港線)の途中駅で、「スカイライナー」は通過するものの、特急料金不要のアクセス特急がおもに停車する。成田湯川駅付近でJR成田線が交差するものの、JR成田線の駅はなく、乗換えはできない。

2010年開業の新しい駅で、周辺に大型商業施設などはないものの、コンビニエンスストアや飲食店などが徒歩圏内に出店している。南側に成田ニュータウンがあり、成田湯川駅から住宅街を経て成田駅方面へ向かう路線バスも運行されている。

ユーザーコメント

「成田スカイアクセス(成田空港線)の開業に伴い設置されたこの駅は、住宅街の中に突如として現れる巨大な要塞のような外観が特徴的です。成田空港へのゲートウェイとしての役割を持ちながら、どこか旅情と高揚感を感じさせてくれる成田湯川駅は、鉄道ファンならずとも心躍る特別な場所です」(女性・26歳)

「スカイライナーの高速通過」(男性・63歳)

5位 : 公津の杜駅 (2.8%)

同率5位となった公津の杜(こうづのもり)駅も京成電鉄の駅だが、こちらは京成本線の列車が停車する。1994年に開業し、京成本線で最も新しい駅だという。アーチ型のガラス窓やピラミッドのような屋根を持ち、モダンなデザインの駅舎が特徴となっている。

駅前には大型商業施設、マンション、大学、専門学校などが並び、駅から北西方面に宗吾霊堂や麻賀多神社も。その周囲に緑地や住宅街が広がっている。同駅を好きな理由として、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(4人)と「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(4人)が最も多かった。

ユーザーコメント

「のんびりとした雰囲気で風情があるから」(男性・51歳)

「近くに空港があるのに閑静な雰囲気が素敵」(男性・48歳)

「自然が豊かで好きですかね」(女性・26歳)

4位 : 京成成田駅 (10.2%)

京成成田駅は京成電鉄における主要な駅のひとつで、京成本線の列車が行き来するほか、東成田・芝山千代田方面の列車も発着する。約200mほどの距離にJR線の成田駅があり、3～5分ほど歩けば京成線からJR線へ乗り換えられる。

成田山新勝寺への最寄り駅であり、寺まで続く表参道に商店が並ぶ。駅前に飲食店やコンビニエンスストアなども多い。同駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(15人)と「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(15人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(13人)となった。

ユーザーコメント

「よく利用してました。JR成田駅からも近く乗り換えやすいですし、新勝寺へ行くのに便利でした」(男性・42歳)

「JR成田駅よりもこじんまりとしていて、落ち着いて居心地よさを感じるから」(男性・66歳)

「成田山新勝寺の初詣や観光の拠点」(男性・62歳)

「色々な観光地や乗り換えの立地が良い」(男性・67歳)

「新勝寺も近くグルメにも適している」(男性・75歳)

3位 : 空港第2ビル駅 (17.0%)

空港第2ビル駅は、JR成田線と京成本線・成田空港線の駅。成田国際空港第2ターミナルの地下にあり、JR東日本と京成電鉄の両駅とも「成田第2・第3ターミナル」という副駅名が付けられている。成田空港駅と同様、空港および空港周辺施設へ行く人が利用する駅となる。

JR東日本の特急「成田エクスプレス」、京成電鉄の「スカイライナー」が停車し、都心からのアクセスは比較的良好。利用者急増に伴う改修工事が2027年4月から計画されており、改札外コンコースのスペース拡大、案内表示の改良など行う予定となっている。

空港第2ビル駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(34人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(12人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(11人)となった。

ユーザーコメント

「海外旅行に行くときはいつも利用しているから」(女性・58歳)

「綺麗で飛行機が見えるので好き」(女性・46歳)

「導線がわかりやすく利用しやすいから」(男性・46歳)

「利用した時、使い勝手が良かったから」(女性・48歳)

「海外旅行に行くというワクワク感があるので」(女性・45歳)

2位 : 成田駅 (24.7%)

成田駅はJR東日本の駅。成田線の列車で千葉駅まで30分強、東京駅まで乗換えなしで行ける快速列車も運転されるほか、成田空港駅への支線、我孫子方面へ向かう支線も成田駅を分岐しており、各方面へのアクセスが良い。成田駅東口から約200mの距離に京成成田駅があり、JR線から京成線へ徒歩で乗り換えられる。

京成成田駅と同じく成田山新勝寺への最寄り駅であり、寺まで続く表参道に土産店をはじめ、老舗の店舗やスイーツ店、旅館などが並ぶ。駅前に飲食店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアも出店。駅から少し離れると、閑静な住宅地が広がり、運動競技場「重兵衛スポーツフィールド中台」をはじめとする緑地もある。

成田駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(29人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(25人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(20人)となった。

ユーザーコメント

「『成田山新勝寺』へ表参道の入り口に位置し、駅を出ると直ぐに古い商店街、旅館街が広がり、“門前町の空気”が心地よいです。JR成田線のハブ駅となっており、鉄道ファンにとっては、ローカル線の旅の起点としても魅力が満載の駅です」(男性・66歳)

「毎年成田山に初詣に行くので、とても馴染みのある駅です。とくに『川豊』の鰻を食べるのが、我が家の恒例行事になっています」(男性・52歳)

「我孫子からも千葉からも電車が通っていて、京成成田駅からもそれほど離れていないので、非常にアクセスが良いから」(男性・58歳)

「昔に何度か行ったことがあります。成田山までの道のりですが昔ながらの雰囲気があって落ち着く感じがあって好きです」(女性・55歳)

「成田山に行ったことがあり、利用しました。観光客が多く、賑わっていました。おもむきのある風景でとても良かったです」(女性・60歳)

1位 : 成田空港駅 (35.5%)

成田空港駅は空港第2ビル駅と同じくJR成田線と京成本線・成田空港線の駅。成田国際空港第1ターミナルの地下にあり、JR東日本と京成電鉄の両駅とも「成田第1ターミナル」という副駅名が付けられている。成田国際空港から飛行機に乗る際はもちろん、空港内の各施設を利用する際にも便利な駅となる。

同駅発着の特急列車として、JR東日本は特急「成田エクスプレス」を運行しており、東京駅まで最速53分、新宿駅まで最速約1時間20分で結ぶ。京成電鉄は「スカイライナー」を運行し、空港第2ビル駅から日暮里駅まで最速36分、京成上野駅まで最速41分とされている。

成田空港駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(60人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(48人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(23人)となった。

ユーザーコメント

「空港へのアクセスが抜群で利便性が高いので」(男性・46歳)

「空港と一体になっている特別感のある雰囲気が好きだから」(男性・42歳)

「成田国際空港に行くのにとても便利で、駅周辺にある施設などの食文化がとてもいいからです」(男性・56歳)

「成田空港とその商業施設がとても良い」(男性・67歳)

「海外旅行に行く時に利用する駅なので、利用する時は気持ちがウキウキしている為、駅も好印象です」(女性・60歳)

その他 (7位以降)

7位以降は、東成田駅(2.6%)、下総松崎駅(1.7%)、滑河駅(1.4%)、久住駅(1.1%)と続いた。各駅に対して、東成田駅は「よく利用していて、季節ごとに思い出す事がある」、下総松崎駅は「駅周辺に田んぼが広がる、都会にしては珍しい風景が広がるから」、滑河駅は「オシャレなデザインで、とても素敵だなと思いました」、久住駅は「ちょっと田舎めいた感が好き」といったコメントが寄せられた。

千葉県成田市「好きな駅」ランキング

1位 : 成田空港駅 ［JR成田線、京成本線・成田空港線］(35.5%)

2位 : 成田駅 ［JR成田線］(24.7%)

3位 : 空港第2ビル駅 ［JR成田線、京成本線・成田空港線］(17.0%)

4位 : 京成成田駅 ［京成本線］(10.2%)

5位 : 公津の杜駅 ［京成本線］(2.8%)

5位 : 成田湯川駅 ［京成成田空港線］(2.8%)

7位 : 東成田駅 ［京成本線、芝山鉄道］(2.6%)

8位 : 下総松崎駅 ［JR成田線］(1.7%)

9位 : 滑河駅 ［JR成田線］(1.4%)

10位 : 久住駅 ［JR成田線］(1.1%)

今回のアンケートでは、成田国際空港のアクセス駅と成田山新勝寺の最寄り駅が1～4位を占めた。成田空港駅と空港第2ビル駅の得票を合計すると52.5%となり、成田駅と京成成田駅の合計34.9%を上回る結果に。観光地として知られる成田山新勝寺に対し、国内外から多くの利用者が訪れる成田国際空港の知名度や利用経験が、駅の人気にも表れたといえるだろう。