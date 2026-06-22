JR東海は22日、東海道新幹線で「当日出発・翌朝到着」の特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を8月8～9日に運行すると発表した。22時台に首都圏を出発し、始発列車の到着時刻より早く関西圏へ到着できる列車として設定。利用は専用旅行商品の購入者限定となる。

「東海道ルミエールエクスプレス」は8月8日に東京駅22時0分発・品川駅22時7分発・新横浜駅22時18分発で運転。途中、岐阜羽島駅に停車し、翌朝まで車内で過ごせる。8月9日は京都駅6時44分着・新大阪駅6時59分着で運転。東京駅、品川駅、新横浜駅を乗車駅、京都駅、新大阪駅を降車駅とし、品川駅と新横浜駅での降車、京都駅での乗車はできない。

列車名の「ルミエール」は、フランス語で「光」を意味する。翌朝から目的地での時間を有効に使える特別列車の特徴を「朝の光」と「新しい一日の始まり」をイメージできる言葉で表現したという。

行程の途中、岐阜羽島駅で24時から6時頃まで約6時間停車する。同駅到着後・発車前に30分程度、新幹線のドアを開け、係員の案内により改札内の自動販売機と喫煙所のみ利用できる。その他の駅設備は利用できず、改札外に出ることもできない。列車内はデッキ・トイレを含めすべて禁煙とし、室内灯は常時点灯する。

旅行商品は7月3日14時から、JR東海ツアーズの申込みサイトで販売。東京発・新大阪着の普通車指定席を大人1名で利用する場合の旅行代金は1万5,000円を予定している。普通車の他にグリーン車の商品、こども用商品も販売予定とのこと。