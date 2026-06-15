JR東海は15日、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」(スパークリング・ドリーム・シンカンセン)の車両報道公開を実施した。6月19日から運行開始する。

東海道新幹線のN700A(G47編成)を装飾した特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」が公開された

東京ディズニーリゾートとJR東海が協力し、東海道新幹線の車両を装飾した特別編成の運行は昨年の「Wonderful Dreams Shinkansen」に続いて2回目。今回もN700Aの1編成(G47編成を使用)限定で車体をラッピングし、車内装飾も施した。

今年9月に開園25周年を迎える東京ディズニーシーで開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」にちなみ、さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」を各号車の車体に配色。8つのテーマポートを背景に、25周年の特別な衣装に身を包んだミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップ、デール、ダッフィー、シェリーメイを華やかに描き、祝祭の高揚感を表現している。

昨年の「Wonderful Dreams Shinkansen」で好評だった各座席のオリジナルヘッドカバーやテーブルシールの演出も引き続き展開(グリーン車、7号車、多目的室は除く)。「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマソング「Come Join the Jubilee」を車内メロディーに採用した。

車両の公開に先立ち、お披露目セレモニーを開催。JR東海の代表取締役社長、丹羽俊介氏が挨拶し、「前回の『Wonderful Dreams Shinkansen』も多くのご利用があり、SNSも含めご好評をいただきました。今回の『Sparkling Dreams Shinkansen』も、多くのお客様にご利用いただくとともに、東京ディズニーリゾートにこれから行くんだという期待感を味わいつつ、新幹線の車内でも移動そのものを特別な空間としてお楽しみいただければ」と述べた。

オリエンタルランド代表取締役社長(兼)COOの高橋渉氏は、「Sparkling Dreams Shinkansen」について「25周年の祝祭感と、煌めきあふれる特別塗装の新幹線がパークへの旅路を彩り、ご乗車されるお客様が心弾む思いでご来園いただけたら幸いです」と語った。この日はミッキーマウスも「ジュビリーブルー」の特別な装いで登場。フォトセッションでJR東海の丹羽社長と並び、2人とも笑顔で手を振る場面も見られた。







テーブルシールのデザインは3種類

昨年の「Wonderful Dreams Shinkansen」は運行開始後、SNSでも「乗ってみたい」「偶然見られた」といった投稿が相次ぎ、話題となった。第2弾の「Sparkling Dreams Shinkansen」は、東京ディズニーシー25周年イベントに合わせたラッピング列車という位置づけにとどまらず、移動時間そのものをエンターテインメントとして演出する取組みを継続・発展させた事例ともいえる。東海道新幹線はビジネス利用のイメージが強いものの、観光需要を取り込みつつ「旅の始まり」を演出する役割も今後、さらに重要になるかもしれない。

N700Aの特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」は、6月19日の上り「ひかり632号」(名古屋駅6時45分発・東京駅8時42分着。途中停車駅は豊橋駅、浜松駅、静岡駅、新横浜駅、品川駅)で運行開始予定。おもに東海道新幹線(東京～新大阪間)の「ひかり」「こだま」に使用され、運行スケジュールは専用サイトに公開される。昨年の「Wonderful Dreams Shinkansen」は約7カ月間の運行だったが、「Sparkling Dreams Shinkansen」の運行期間は2027年3月頃までとされ、前回より長い約9カ月間の運行を予定している。