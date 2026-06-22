年収4000万円ハイスぺ経営者は友人といるとき…現役アナウンサーが「一番イヤ」と感じた“衝撃の酒癖”とは

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第8話が16日に配信された。

年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケの衝撃の酒癖

ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と、究極の決断を下す姿が描かれた。

現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデートに、キョウスケの親友である料理人のこめおが登場する。ゆかが「(キョウスケは)友だちといる時はどういうキャラクター?」と尋ねると、こめおから「酔っ払うとマジでハッピー野郎になるんですよ」「人の誕生日会とか、楽しくなって脱ぎますね」と、キョウスケの衝撃の酒癖が暴露される。

これを聞いたゆかはその後の個別インタビューで「一番イヤだなっていう……」「過去にお付き合いしてた方が、不特定多数が集まる誕生日会とかに行って、イヤな思いをした経験があったので」とショックを隠しきれず。結婚式直前で、順調に絆を深めてきたかに見えた2人の間に暗雲が立ち込める。ゆかが語った、過去の恋愛から感じた違和感とは。