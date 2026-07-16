「人生に無駄なことは1つもない」ユージが明かすモチベーションの保ち方と、過去の挫折から得た“最強の思考法”

フリーアナウンサーの森遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」（毎週金曜14:30～14:55）。第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。

7月10日（金）の放送は、タレントのユージさんがゲストに登場。朝のルーティン、仕事のモチベーションを高めるコツについてお話を伺いました。

◆朝番組を支える毎日のルーティン

ユージさんはモデルとして芸能活動をスタートし、現在はタレントとしてバラエティ番組や情報番組などで幅広く活躍しています。親しみやすいキャラクターと軽快なトークを武器に、ラジオパーソナリティとしても人気を集め、リスナーに寄り添う自然体の語り口が魅力です。2021年4月より、TOKYO FM／JFN全国38局ネットで放送中の朝のワイド番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）でメインパーソナリティを務めています。

4人の子どもを持つユージさんの朝は、毎日3時50分の起床から始まります。末っ子と妻の3人で一緒に寝ているため、「（目覚ましの）アラームが鳴ったら、まず最初に3歳の子どものオムツチェックが日課」と明かします。「オムツを替えてから、あなたの準備に入ってねって言われているので」と明かし、家族との微笑ましいエピソードを披露しました。

さらに、ゴミ出しもユージさんの担当です。家事を済ませてから身支度を整え、ゴミを持って家を出るのが毎朝のルーティン。森の「パパしていますね！」の発言に、ユージさんは「一応ね。できることはやっています」と、家庭での自然体な一面をのぞかせました。

午前5時にはスタジオ入りし、「ONE MORNING」の打ち合わせがスタート。1時間後には吉田明世さんとともに生放送に臨みます。曜日ごとにスタッフや番組の空気感が異なることも番組の魅力だといい、「毎日違うので、すごく楽しいんですよ。むしろワクワク」と笑顔で語りました。

生放送は午前9時に終了しますが、多くの日はその後も別の仕事が続きます。それでも、「この『ONE MORNING』が僕の目覚ましになっている」と話すように、ユージさんにとって朝番組は、1日のスイッチを入れる大切な存在になっているようです。

番組開始当時を振り返ると、番組パートナーの吉田さんは生後間もない子どもを育てながら仕事復帰したタイミングでした。ユージさんは「旦那さんの理解がないとできない」と家族の支えの大切さにも触れ、「きっと、（続いて）3年が限界なのかなって話していたんですよ」と当時を回想。しかし、気づけば番組は6年目を迎え、「時が経つのはあっという間です」としみじみ。その言葉からは、充実した日々を積み重ねてきた実感がにじんでいました。

◆挑戦を楽しむユージの仕事論

ユージさんに「エンジンがかかる瞬間」をテーマに、仕事への向き合い方やモチベーションの保ち方を聞きました。

ユージさんは、仕事のスイッチについて「やるっきゃない」と語ります。その根底にあるのは、「人生において無駄なことは何1つない」という考え方です。嫌な出来事や思い通りにいかない経験も、自分に与えられた試練だと受け止め、「そこを乗り越えられる鍵がどこかにある」と信じているといいます。

また、どんな仕事にも意味があると考え、「また1つ経験値を増やせるんだって思うと、勝手にスイッチが入っちゃいますね」と、新しい挑戦を前向きに楽しむ姿勢を明かしました。さらにユージさんは、自身の仕事について「めちゃめちゃ向いていると思います」と話します。その理由は、「何をやっても、うまくいくとしか思っていない」という前向きな姿勢にあります。

芸能界デビューは中学1年生。モデルとして活動を始め、中学2年生で初めて受けた映画のオーディションに合格しました。順調なスタートだと思っていましたが、その後に大きな挫折も経験。初めての成功が「奇跡だった」と気づいたといいます。それでも、「もっと仕事がうまくいく」と信じる気持ちは変わりません。「人間の1番の能力って思うことですよ」と語り、強い思いが努力につながると持論を語りました。

そんなユージさんは、タレントのJOYさん、アーティストのビッケブランカさんとの3人でユニットを結成し、2026年8月頃に楽曲をリリースする予定だといいます。「かなりのれる系の音楽」と、新たな挑戦への意気込みを語りました。「40（歳）手前にして、こんな新しい世界にチャレンジできるって、幸せでしかないです」という言葉からは、経験を糧にしながら挑戦を楽しむユージさんらしい前向きな姿勢が伝わってきました。

次回7月17日（金）の放送は、引き続きユージさんをゲストに迎えてお届けします。還元型コエンザイムQ10のカネカ提供「KANEKA Good Chemistry」、ぜひ、チェックしてください。

＜番組概要＞

番組名：KANEKA Good Chemistry

放送日時：毎週金曜 14:30～14:55

パーソナリティ：森遥香

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/gc/

番組公式X：@KANEKAGood_TFM

番組公式instagram：@kanekagoodchemistry_tfm