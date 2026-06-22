CHOCOLATE Inc.は、パペットの国「トゥーホック」に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」を、7月25日よりフジテレビ本社屋 1階OTエントランスにて開催する。

本イベントは昨年に引き続き2回目の開催となり、今年は様々な夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらをアルバム風にデザインしたキービジュアルを新たに展開。ビーチやひまわりなどバカンス感のある計8枚のアートを用いたオリジナルグッズを中心に、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売する。また、購入金額2,000円(税込)ごとに購入特典として「オリジナルシール」のプレゼントも行う。

「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」開催概要

開催期間：2026年7月25日(土)〜 8月23日(日)

開催場所：フジテレビ本社屋1階OTエントランス(東京都港区台場2-4-8)

開催時間：10時〜18時(※開催時間は変更となる場合がございます。)

入場料金：無料(1DAYパス対象外)

※一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定。詳細はイベント公式Xにて案内する。

期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」

期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」では、前年とテイストを変えた新アートが多数登場。ビーチやひまわり、スイカや浮き輪などバカンス感のある夏らしいロケーションを楽しむフォトビジュアルと、それらがアルバム風にデザインされたキービジュアルをそれぞれ展開。スンスン、ノンノン、ゾンゾン、ツクツク、ファンファンの5人が揃ったデザインを含む、合計8枚の新アートを使用したフルカラートートやマグカップなどのオリジナルグッズをはじめ、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売する。

新アート

販売アイテム(一部)

販売アイテムの一部も発表。価格、入荷時期、商品の完売状況はイベント公式X(@sunsunodaiba)にて案内予定。また、購入数制限を設けさせていただく場合があるほか、商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がある。 <ul class="phototable">

ノベルティ情報

開催期間中、合計2,000円(税込)以上購入すると、特典として「オリジナルシール(全5種)」をランダムで1枚プレゼント。レシートの合算及び、会計の分割は不可。デザインは選べず、なくなり次第配布終了。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee