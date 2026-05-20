フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送中のショートムービー『パペットスンスン』(全国ネット／『めざましテレビ』内毎週水曜7時40分頃放送)より、7月15日にBlu-ray＆DVDを発売することが発表された。

『パペットスンスン』は、SNSの総フォロワー数が2026年5月現在で350万人を突破。昨年3月に発表された“高校生が選ぶ『今一番好きなキャラクター』ランキング”(株式会社アイ・エヌ・ジー調べ)では第3位を獲得するなど、若者を中心に話題沸騰中のキャラクターだ。そんなスンスンの日常を切り取ったショートムービー『パペットスンスン』は、スンスンとノンノンの秘密基地やキャベツ畑などを舞台とした全編オリジナルの完全新作。好奇心いっぱいのスンスンと仲間たちがくり広げる“ふんわりパペットムービー”だ。

7月15日に発売するBlu-ray＆DVDは、豪華版と通常版の2形態で登場する。

Blu-ray 豪華版(13,200円)/DVD 豪華版(12,100円)

豪華版には、スマートフォンをかざすと期間限定で本パッケージ収録映像が視聴可能な「NFCキーホルダー」、秘密基地を背景にしたスンスン、ノンノン、ゾンゾンの「ジオラマアクリルスタンド」、「スリーブ付きポストカードセット」と、他では手に入らない貴重なグッズが付属する。

DVD 通常版(3,300円)

通常版DVDにはショートムービーのワンシーンを切り取った「フィルムシート2枚セット」入り。豪華版・通常版共通の特典映像には「ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV」と、『2025 FNS歌謡祭』(2025年12月3日放送)でフジテレビ社屋を巡りながら歌うスンスンが大きな話題となった「FNS歌謡祭『とてと』」が収録される。

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