藤井聡太棋聖に服部慎一郎七段が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負（主催：産経新聞社、日本将棋連盟）は、藤井棋聖先勝で迎えた第２局が６月19日（金）に栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われました。対局の結果、相掛かりの空中戦から抜け出した藤井棋聖が80手で勝利。スキのない指し回しで２勝０敗とし、防衛に迫っています。

藤井棋聖の横綱相撲

開幕戦は自陣角を駆使した丁寧な指し回しで挑戦者用意の力戦策を退けた藤井棋聖。後手番で迎えたこの日は服部七段の相掛かりを堂々と受けて立ちます。７筋の歩を突いて先手の角の活用を阻んだのが積極策。実戦例がほとんどないなか、歩損の代償に飛車の可動域を奪って主導権を握りました。服部七段としては左辺に跳ね出した桂の活用が命運を握ります。

受けを基調にリードを奪った藤井棋聖に好手が続きます。手を渡された中盤の局面でジッと自陣二段目に歩を謝ったのが形にこだわらない好手でした。先手は多少のリスクを負ってでも端にと金を作って踏み込むよりなく、このことについて服部七段は局後「歩を打たせてはいけなかったか」と後悔をのぞかせました。以降は藤井棋聖の独擅場になります。

大きかった「飛車の３手詰」

辛抱の時間が続く挑戦者を尻目に藤井好手は満を持して反撃開始。手にしたばかりの香を働かせるべく歩を突いて飛車取りをかけたのが決め手となりました。見えづらい筋とはいえ実質的に飛車の３手詰となっており、この筋を軽視した服部七段としては大きな駒損で勝負所を失った格好。それでも、飛車を奪われてから20手近く粘った手順に執念が見え隠れします。

終局時刻は17時32分、最後自玉の寄り筋を認めた服部七段が投了。中盤の見損じが勝敗を分けたとはいえ、そこに至るまでの藤井棋聖の深い準備と丁寧な受けが存分に発揮された快勝譜となりました。２連勝スタートとした藤井棋聖は７連覇まであと１勝。注目の第３局は７月１日（水）に静岡県沼津市の「沼津御用邸東附属邸第１学問所」で行われます。

水留啓（将棋情報局）