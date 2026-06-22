「パッケージが良かったひとつの成功例」お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、18日に更新した自身のYouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』で、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品を高く評価した。

松本人志の功績「テレビの中で生み出した」

話題にあがったのは、粗品がMCを務めるだけでなく自ら出場者の選定からお題の考案、全審査までを担ったフジテレビ系特番『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』。塙は、「あれは、粗品がやってたんでしょ? ライブとか(YouTube)で」と言い、「パッケージが良かったっていうのがひとつの成功例だと思うんだけど、自分がライブとかでやってたことをテレビのゴールデンでやってくれるってすげえいいじゃん」と語った。

続けて、「だってセットも豪華だし。ああいう感じのセットに絶対できないじゃん。さすがに画面にバーンと大きい絵を流したりはできない。それをテレビ局がやってくれるんだったら一番うれしい」と説明した。

そのうえで、「俺は新しい時代を粗品が開いたなと思ったの」と称賛。『IPPONグランプリ』や『人志松本のすべらない話』について、「松本(人志)さんがテレビの中で生み出したもの」と指摘し、「あそこに出たいっていう場所が今までのテレビ。ライブやYouTubeからテレビっていうことがあり得るんだって俺は思ったんだよ」と感嘆。

そして、「松本さんの功績は絶対あると思う。『IPPONグランプリ』の“写真で一言”とかベースがあるから、みんなあれ(ツッコミスター)の企画をすぐ受け入れられる。『“写真で一言”みたいなことね』というのがあるから」としつつも、「でもあれを形にしてテレビでやった粗品、見事だね」と改めて絶賛していた。