霜降り明星・粗品が、“ツッコミ”という芸に本気で向き合う新たなお笑い特番が誕生する。フジテレビ系『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』が、23日(21:00～)に放送される。

同番組は、ツッコミ芸人No.1を決める新たなお笑い大会。MCを務めるのは、ツッコミ界の覇者・霜降り明星の粗品で、フジテレビとタッグを組み、“ツッコミ”という芸を主役にした大型お笑い特番を届ける。

粗品は、出場者の選定からお題の方向性、競技設計にまで深く関わり、「本当に面白いツッコミとは何か?」を徹底的に追求。瞬発力やワードセンスなど、ツッコミ芸人に求められる能力をあらゆる角度から試す競技で、芸人たちが真正面からぶつかり合う。

プレーヤーとして参戦するのは、赤木裕(たくろう)、伊藤俊介(オズワルド)、ガク(真空ジェシカ)、さくらい(三遊間)、谷拓哉(パンプキンポテトフライ)、トンツカタン森本、新山(さや香)、檜原洋平(ママタルト)、前田龍二(シモリュウ)、町田和樹(エバース)、村田大樹(ド桜)、ワキユウタ(ゼロカラン)の12人。

“いま旬のツッコミ芸人”たちが集結する中、初代「ツッコミスター」の座に輝くのは誰なのか。メインビジュアルには「スカすなよ。フジテレビ。」というコピーが添えられている。