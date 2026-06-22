矢部浩之「嘘みたいに豪華」『ぐるナイ』27年ぶりイタリアロケ、岡村隆史は竜星涼に嫉妬

「今の時代に何台も海外でロケバスを走らせてロケができるなんて」――7月2日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン イタリア・ローマでゴチになります! 3時間SP』(19:00～)では、27年ぶりにイタリアロケを敢行。仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎(SixTONES)、劇団ひとり、森香澄が参戦し、ローマの一つ星レストランで豪華ゴチバトルに挑む。

27年ぶりにイタリアでロケ敢行

参加するスペシャルメンバーは、ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎(SixTONES)、劇団ひとり、森香澄の7人。世界遺産の街・ローマで、格式ある一つ星レストラン「ラ・テッラッツァ」を舞台に、豪華イタリアンでゴチバトルを繰り広げる。

負けて高額自腹の餌食となるのは一体誰なのか。ローマならではの物価や料理を前に、いつも以上に予想困難な戦いとなりそうだ。

矢部浩之「ホテルのシャワーの水圧が強すぎた」

イタリアロケを終えたメンバーからは、興奮冷めやらぬコメントが到着。

岡村は「とてもいい天気の中ロケができて最高でした」と振り返り、「日本だとロケバス移動が多くなりますが、歩いてローマの街を移動したので、満喫することができました。スペシャルなゴチメンバーとも合間にいろいろお話できて楽しかったです」と満足げ。

さらに、「ただびっくりしたのが、竜星涼くんがかっこよすぎて……嫉妬しました。イタリアに馴染みすぎていましたね」と、竜星の存在感にも触れた。

矢部は「今の時代に何台も海外でロケバスを走らせてロケができるなんて、嘘みたいに豪華でびっくりしました」と驚き。「これまで海外ロケでは、ホテルのシャワーの水圧が弱かったことしかなかったのですが、今回は逆に強すぎた！(笑) でも、血行も良くなってすっきりしたのでよかったです(笑)」と、海外ロケならではのエピソードを明かした。

仲里依紗「1カ月分くらいの量の甘い物を…」

仲は「普段から甘いものは好きなのですが、1カ月分くらいの量の甘いものを、このイタリアの2日間で食べました(笑)」と告白。「もういいってなるかなと思ったのですが、まだ食べられる！食べたい！というくらい、どれも本当においしかったです」と、イタリアスイーツを堪能した様子を伝える。

初参戦となる竜星は「ずっと見ていた番組なので、いつか出られたらと思っていました」と喜び、「ゴチで『STOP!』ってやりたかったので(笑)、今回ローマでそれができて、おいしいものもたくさん食べられて、とてもうれしかったです」とコメント。

一方で、「最後まで予想できない展開でしたし、何より僕は初参戦でローマなので、物価も日本と違っていて金額予想が難しかったです」と、ゴチバトルの難しさも語った。

森本慎太郎「“謎の兵士”にもぜひ注目」

森本は「僕はこのイタリアでの2日間、兵士の格好をした方と一緒にロケをしたのですが、その方がかなりの曲者でいいキャラをしていました」と、気になる存在を紹介。「その方のおかげでとても楽しく過ごすことができたので、“謎の兵士”にもぜひ注目してください！」と呼びかけている。

劇団ひとりは「仲里依紗さんが超難問クイズに正解した瞬間があって、感動しました」と見どころを挙げ、「このイタリアでの2日間はおいしいものがたくさんありすぎて、僕らは一度も血糖値が下がる瞬間がなかったくらい(笑)。ぜひご覧ください」とアピールした。

森は「ゴチは2回目の出演になります。今回も値段予想がとても難しかったのですが、どの料理もとてもおいしかったです」と回想。さらに「何より制服姿でローマを練り歩いて、街の皆さんの注目を集めたのがとても印象に残っています(笑)。街ブラロケでは、人気のお店を何店舗も巡って情報量もすごいと思うので、お楽しみに!」と話している。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（6月18日放送後時点）

第1位：矢部浩之 0円

第2位：佐野勇斗 3万 240円

第3位：岡村隆史 6万4,850円

第4位：せいや 25万4,200円

第5位：倉科カナ 37万7,100円

第6位：白石麻衣 39万 300円

第7位：増田貴久 41万1,450円



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