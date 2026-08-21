一人前の花火師を夢見て、この世界に飛び込んだ若者たち。新米花火師が夜空に初めて描く夢のカタチとは――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「花火師になりたくて ～僕と私が打ち上げる夢～ 後編」を、23日に放送する。

打ち上がるプロポーズ花火

茨城県つくば市、明治36年創業の山崎煙火製造所(※「崎」は正しくは「立つ崎」)。花火業界の人手不足が深刻な中、ここには花火師を志す若者たちが集まる。その多くは、異業種から転職してきた未経験者。そんな若き花火師たちに、それぞれの“大一番”が迫っていた。

元YouTuberのよしきさん(31)は、不器用で失敗も多く、先輩に叱られてばかり。それでもひたむきな姿を買われ、地元・牛久沼の花火大会で初めて現場責任者を任され、音楽に合わせて花火を打ち上げる「プログラミング」にも挑戦する。

その先に待っていたのは、もう一つの大勝負。20代は世界を旅し、自分探しを続けていた彼に「一つの仕事を最後までやり遂げたい」と思わせてくれた恋人へのプロポーズだ。婚約指輪を買い、先輩たちの力も借りて25発のサプライズ花火を準備。一世一代の思いは届くのか…。

一方、元看護師で社内唯一の女性花火師・飯野さん(26)は、男性ばかりの職場で積極的になれず悩みながらも、丁寧なマニュアル作りや後輩への指導を重ね、今では周囲から頼られる存在に成長した。そんな彼女に巡ってきた大舞台が、全国の女性花火師が腕を競う大会。先輩の助言を受けながら、自分だけの花火を作り上げていく。

憧れの背中を追い、失敗しながら一歩ずつ前へ進む若き花火師たち。一瞬の光に、それぞれが託した思いとは…。ナレーションは前編に引き続き、suis(ヨルシカ)が担当する。

後輩を指導する飯野さん

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