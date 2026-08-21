「ついに念願の冠バラエティがスタートいたします!」――。7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの初冠バラエティ番組『TAGRIGHTのタグつけます。』(毎週火曜24:59～、全10回)が、9月1日から日本テレビでスタート。メンバーが各地を訪れ、まだ知られていない魅力を見つけて新たな“TAG”を付けていく。

TAGRIGHT

まだ知られていない魅力を7人が“タグ付け”

TAGRIGHTは、西山智樹と前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から誕生。小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイを加えた7人で2025年12月に活動をスタートし、今年7月15日にDebut Single「ZERO」で正式デビューした。グループ名には「自分のTAG(個性)を信じ、自ら選んだ道をRIGHT(正しさ・権利)に変えていきたい」という思いが込められている。

新番組では、自分たち自身も“TAG＝個性”を模索するTAGRIGHTが、まだ個性や魅力が見つかりきっていない地域、場所、職業、モノ、ヒトのもとへ。実際に触れ、体験し、汗をかきながら、7人ならではの目線で魅力を発見し、その存在にぴったりの新たな「TAG」を考えて“タグ付け”していく。

Huluで配信される『TAGRIGHTのタグつけます。【Hulu完全版】』(毎週月曜24:00先行配信)では、地上波では見られない特別なシーンやコーナー、メンバー同士の裏側トーク、さまざまな挑戦も収録。初の冠バラエティに奮闘する7人の姿をより深く届ける。

「今までとは一味違ったTAGRIGHTをお見せしちゃいます!!」

西山は「ついに念願の冠バラエティがスタートいたします!」と喜び、「早速第1回放送から皆さんが絶対にまだ見たことがない西山智樹が登場します! 前シーズンとは打って変わって、毎度賑やかなTAGRIGHTの様子と全力で各地のタグを見つけ出す姿をお見逃しなく!」と呼びかける。

前田は「シーズン1、2ではドキュメンタリーとして、僕たちの真剣な姿をお見せすることが多かったですが、シーズン3からはとにかく楽しく! 今まで以上に僕たち7人の個性や素の部分をたくさんお届けできる番組にしていきたいです!」とコメントした。

小林は「まだTAGのついていない未知の魅力に出会うため、僕たちTAGRIGHTが新しいロケに挑戦します!」といい、「僕たちの視点で個性を見つけ、素敵な『タグ』をたくさん届けていきます!」と意気込んだ。

今井も、これまでのドキュメンタリーとは異なる姿を見せられることに期待を寄せ、「たくさんの方々に笑顔を届けられるように頑張ります!」とコメント。岸波は「色々な場所に行って色々なものに触れ合って、今までとは一味違ったTAGRIGHTをお見せしちゃいます!!」と予告している。

若松は、グループがさらに多くの人に知ってもらうためには「7人それぞれのキャラクターをもっと強くして、1人でも戦える力をつけることが大切」と語り、自身もバラエティーを通じて力をつけたいと宣言。ジェイは「まだ世の中に知られていない魅力や個性を見つけ出し、自分たちなりの『TAG』をつけて、たくさんの人にその魅力を届けたいです!」と話した。

なお、Huluではこれまでに、グループ結成までを追った『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦【Hulu完全版】』、デビューまでの活動に密着した『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録【Hulu完全版】』も独占配信されている。

TAGRIGHTは12月9日に1st Full Albumを発売予定。12月13日のZepp Osaka Baysideを皮切りに、福岡、横浜、札幌、名古屋、東京を巡る「TAGRIGHT ZEPP TOUR 2026-2027」も開催する。