名曲を歌いつなぐ恒例企画が今年も――7月4日に放送される日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(13:30～)で、昨年復活した「シャッフルメドレー」の実施が今年も決定。NEWS、timelesz、中島健人、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加する。

『THE MUSIC DAY 2026』

名曲を歌いつなぐシャッフルメドレー

今年の『THE MUSIC DAY』は、「THE 夏!THE ライブ!THE MUSIC DAY!」を掲げ、総勢60組を超える豪華アーティストが、夏のはじまりを盛り上げる9時間半のライブを届ける。テーマは「音楽の物語」。総合司会は櫻井翔、MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサーが務める。

今回発表されたのは、番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」の参加アーティスト。NEWS、timelesz、中島健人、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加し、名曲を歌いつないでいく。

グループの垣根を越え、ここでしか見られない組み合わせやパフォーマンスが毎年注目を集める同企画。今年はどの楽曲が、どのメンバーによって披露されるのか、期待が高まる。

総勢60組超が夏のはじまりを盛り上げる

その他の出演アーティストには、IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、＆TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会らが名を連ねている。

また、特別企画には坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一が登場。音楽番組の枠を超えた企画にも注目だ。

番組は幕張メッセから生放送。ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが担当する。