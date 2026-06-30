30日のテレビ朝日では、バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』合体SP(19:00～21:54)を放送する。

石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、世界遺産や秘境といった日本の様々な名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ『本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』と小泉と高嶋ちさ子が“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、“3週連続3時間SP”と題し、16日から30日までの3週間、3時間スペシャルを放送する。

最終夜となる今回は、高嶋が親友に会うためにアメリカ・ロサンゼルスへ。高嶋が訪れたのは、ビバリーヒルズに親友の自宅。その親友は、創立92年で21万人以上の卒業生を輩出してきた専門学校の校長を務めており、祖母は、日本にパーマ技術を広めた美容界のパイオニアとして知られている。

アメリカで生まれ育った親友は、12歳で来日。日本語もわからないなか、若くして校長に就任し、以降美容師としての技術に加え、ネイルや着付けまで幅広い“美”を学べるようにカリキュラムを改革してきた。現在は、ビバリーヒルズの人気美容室やハリウッドの特殊メイク現場での海外研修も行ない、生徒たちの活躍の場を世界へ広げている。さらに南カリフォルニア大学では、浴衣の着付けを通じて、日本文化を伝える授業も実施。美容の枠を超え、日本の美と心を世界へ届け続けているそう。

そんな親友の自宅は、6LDDKKSSという間取りを誇る大豪邸。広々としたリビングやゆったりとしたダイニングが印象的で、高嶋も宿泊したことがあるゲストルームには専用のリビングまで完備されている。室内には信楽焼の置物や着物など和の品も大切に置かれ、アメリカらしい開放感の中に、日本文化への深い愛情がにじむ住まいとなっている。

高嶋と親友は、子ども同士が同じ幼稚園に通っていたことをきっかけに出会い、やがて家族ぐるみで行き来するほどの親しい関係に。日常の何気ないやり取りを重ねる中で信頼を深めていった2人は、子どもが留学した際には親身にサポートするなど、互いに支え合う存在になっていたそうで、プライベートでも何度も一緒に旅行を楽しんでいるという。