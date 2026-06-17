サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』第2弾グッズの販売を開始した。

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 マルチマット（第2弾パネル）／販売価格：3,980円（税込）

『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』のマルチマットの第2弾パネルバージョンが登場。インパクト大のマットを是非デスク周りで使用したい。

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 チェンジング図柄アクリルキーホルダー／販売価格：1,300円（税込）

『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』図柄のチェンジング図柄アクリルキーホルダーが登場。傾けると図柄デザインが変化する。

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 アクリルチャーム（ランダム6種）2個セット／販売価格：1,500円（税込）

『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』のモチーフや演出デザインのアクリルチャームが登場。全6種のデザインからランダム2個セットとなるため、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみになる。

※ランダム販売となるため、セット内のデザインが重複する可能性がある。

※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換は対応不可。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 六根清浄サウンド目覚まし時計／販売価格：5,500円（税込）

『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』のサウンド目覚まし時計が登場。毎朝を激アツにする六根清浄サウンドアラームで朝のテンションを爆上げしてくれる。

※六根清浄サウンドにボイスは入っていない。

各詳細はサミー商店オンラインにて。