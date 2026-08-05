肥薩おれんじ鉄道は5日、「令和8年熊本地震」(7月28日発生)の影響で運転を見合わせていた水俣～川内間について、8月5日の始発列車から運転再開したと発表。あわせて運休区間のバス代行輸送に関して、8月10日の開始をめどに準備を進めていることも発表した。

地震の影響により、肥薩おれんじ鉄道は八代～川内間の全線で運転見合わせとなっていた。線路変状が複数発生(八代～日奈久温泉間など)したほか、き電線断線(日奈久温泉～肥後二見間など)、乗降場破損(八代駅構内や上田浦駅構内など)といった被害が確認されている。他にも修復を必要とする箇所が多数確認されたという。

水俣～川内間は8月5日の始発列車から運転再開することとなったが、同日の水俣駅9時56分発・出水駅10時14分着の列車は運休に。運転再開にともない臨時ダイヤを実施し、一部列車ののりばも変更する。臨時ダイヤで水俣駅15時55分発・出水駅16時16分着の下り列車、出水駅18時55分発・水俣駅19時14分着の上り列車を運転するとのこと。

八代～水俣間は復旧および安全の確認が取れた区間から部分的に運転再開を予定しているが、一部区間で被害が大きいことから、復旧に時間を要する見込み。運休区間(八代～水俣間)のバス代行輸送について、8月10日からの開始をめどとして関係者と調整を進めつつ、準備を進めいる。具体的な内容が決まり次第、改めて案内する。